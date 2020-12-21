Covid-19 mutasyona uğradı! İşte mutasyona uğrayan virüsün özellikleri

FLAŞ... İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğraması tüm dünyayı paniğe sevk etti. Mutasyona uğrayan virüsle ilgili tüm ayrıntılar mercek altına alındı. Mutasyona uğrayan virüsün özellikleri neler? Virüs artık daha mı ölümcül mü? İşte ayrıntılar...

İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün tespit edilmesiyle Noel kutlamaları öncesi kısıtlamalar artırıldı, Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı.

ARALIK AYININ ORTASINDA ORTAYA ÇIKTI

Değişime uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında tespit edildi. Kasım ayında Londra'da tespit edilen vakaların dörtte birine yakını yeni tür virüsle bağlantılı. Bu oran, Aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Yetkililer yeni türün çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı.

Mutasyona uğrayan virüsün özellikleri neler?

- Diğer virüs türlerinin hızla yerini alıyor.

- Virüsün önemli olan bölgelerini etkileyen mutasyonlar var.





- Bu mutasyonlardan bazıları laboratuvar çalışmalarında virüsün hücreleri etkileme özelliğini artırdığı görüldü.





-Daha bulaşıcı ancak daha ölümcül olduğuna yönelik bulgu yok.





İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Cumartesi günkü açıklamasında yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini belirtti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, İngiltere'de keşfedilen ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan mutasyon geçirmiş yeni COVID-19 türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını söyledi.





AVRUPA'DA YAYILAN BİR MUTASYON

Bilim insanlarına göre söz konusu mutasyonlara ilişkin en büyük endişelerden birini, virüsün daha önceki varyantlarına karşı geliştiren antikorların mutasyona uğramış versiyonu üzerinde etkili olmama ihtimali oluşturuyor.





Mutasyona uğrayan bir diğer tür de A222V. Bu da İspanya'da tatil yapanlarla bağlantılı olduğu belirtilen ve Avrupa'ya yayılan bir mutasyon.& ;





Mutasyon ve Varyant ne demek?





Mutasyon ve varyant kelimeleri değişim anlamına gelmektedir. Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır.

Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir. Son yapılan araştırmaya göre COVID-19 virüsü mutasyona uğradı ve daha ölümcül hale geldi.





Kaynak: Snob Magazin