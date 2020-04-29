Covid-19 günlerinde KOBİ'lere özel ücretsiz e-ticaret danışmanlığı
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Covid-19 günlerinde KOBİ'lere özel ücretsiz e-ticaret danışmanlığı

Tüm dünya üzerinde etkisini gösteren ve yayılım hızı günden güne artan yeni tip korona virüs (Covid-19) sektörel ve ekonomik faaliyetlerin de sekteye uğramasına neden oldu.

Covid-19 günlerinde KOBİ'lere özel ücretsiz e-ticaret danışmanlığı
29.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:59

Tüm dünya üzerinde etkisini gösteren ve yayılım hızı günden güne artan yeni tip korona virüs (Covid-19) sektörel ve ekonomik faaliyetlerin de sekteye uğramasına neden oldu. Birçok kişi işsizlik riski ile karşı karşıya kalırken, insanlar evden çalışabilecekleri part time işler yapma ve dijital anlamda yeni yetenekler geliştirme arayışına girdi.

618Media kurucusu Oğuzhan Bilişik isimli genç girişimci, korona virüsün sektöre zararlarını göz önünde bulundurarak, ilgi çeken bir projeye imza attı. Genç girişimci Bilişik, şirketi üzerinden ücretsiz olarak e-ticaret, SEO, sosyal medya reklamları, Google reklamları, web tasarım(UI/UX) konularında danışmanlık sunmaya başladı.

Evlerinde bunalan ve işsiz kalma kaygısı yaşayan vatandaşlara, yeni bir iş edindirmek ve yeni dijital teknolojilerle birlikte gelir elde etmelerini hedefleyen Oğuzhan Bilişik ve markası 618Media, ücretsiz danışmanlık hizmetlerini başlattıklarını açıkladı. 618Media kurucusu Bilişik, "Uzun zamandır teknoloji ve web konularında şirketlere ve şahıslara danışmanlık sağlıyoruz. Tüm sektörlerin virüsten etkilendiği gibi web sektörü de virüsten fazlasıyla etkilendi" dedi.

Virüsü fırsata çevirdi

Dijital pazarlama sektörü, virüsü fırsata çeviren bir sektör olarak da karşımıza çıkıyor. Virüs sebebiyle internet satışlarının artması, insanların internet alışverişine ve sosyal medyaya daha fazla yönelmesine imkan sağladı. Google aramalarını incelediğiniz zaman, son zamanlarda Türkiye aramaları arasında, internet sitesi nasıl yapılır, internetten ürün satışı vb. konuların sıkça aratıldığını görmekteyiz.

Biz de bu virüs salgını süresince, işsiz kalma korkusu yaşayan ve internet sektörüne ilgi duyan vatandaşlara şirketimiz üzerinden ücretsiz danışmanlık vermeye başladık. Sektöre yeni bireyler kazandırmak ve sektörün gelişimine vesile olmak bizler için büyük mutluluk kaynağı" dedi.

İnsanların boş vakitlerini değerlendirmelerini istedik

İnternet kullanımının fazlasıyla yaygınlaşmasıyla birlikte kendilerine de internet siteleri üzerinden dijital pazarlama, SEO gibi birçok konuda soru ulaştığına değinen genç girişimci Bilişik, "Son zamanlarda internet üzerinden internet ile ilgili birçok konuda destek talebi almaya başlamıştık. Sitemizi ve firmamızı ziyaret eden kullanıcılar, SEO ve diğer dijital pazarlama konuları ile ilgili birçok soru yöneltmekteydi. Gelen tüm soruları yanıtlamak gerçekten zor bir hal almaya başladı. Biz de 618Media olarak, ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya karar verdik. Böylelikle tüm start uplar, tüm süreçleri bizlerle birlikte eksiksiz öğrenip, uygulayabilir duruma gelecekler ve internet girişimlerini insanlara sunabilecekler. Son zamanlarda herkes evinde olduğu için bilgisayar başında geçirecek fazlasıyla boş vakitleri var. Bizler de insanlar bu boş vakitlerinde, gelecek zamanlarda ya da mevcut durumda işlerine yarayacak, dijital pazarlama ile ilgili birçok konuyu öğrensin istedik. Bu yüzden de ücretsiz danışmanlık projesini hayata geçirdik" diye konuştu.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte yoğun ilginin olduğuna değinen Oğuzhan Bilişik, yakın zamanda ücretsiz danışmanlık verdikleri üye sayılarının dört haneli rakamlara çıkacağını tahmin ettiklerini ifade etti. "Bununla birlikte internet sitelerinde bu konuda ücretsiz makaleler sunan bir çok genç girişimci bu makalelerden de yardım alabilir ve sorularını makalelerin altına yorum olarak bırakabilir" diye ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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