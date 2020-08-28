Çorlu'da hava kirliliği ve yayılan ağır koku hayatı olumsuz etkiliyor
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Çorlu'da hava kirliliği ve yayılan ağır koku hayatı olumsuz etkiliyor

Çorlu'da hava kirliliği ve yayılan ağır koku hayatı olumsuz etkiliyorTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde son günlerde hava kirliliği ve yayılan ağır kokular hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

28.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:41

Çorlu'da hava kirliliği ve yayılan ağır koku hayatı olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde son günlerde hava kirliliği ve yayılan ağır kokular hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Lokman Hakan Tecer, kirlilik ve ağır kokunun bölgedeki sanayi tesislerinden kaynaklandığını belirterek, "Bu bölgede de bu sanayi tesislerinden kaynaklanan bir hava kirliliği yaşanıyor. Bu da zaman zaman ağır kokulara sebebiyet veriyor. Tabi bu kokunun bölgenin konumu, endüstriyel faaliyetler, evsel faaliyetler ve meteorolojik faktörlerden doğrudan etkileniyor" dedi.

Tekirdağ'ın yaklaşık 285 bin nüfuslu Çorlu ilçesi son günlerde, artan hava kirliliği ve ilçede yayılan ağır kokularla gündeme geliyor. Vatandaşlar hava kirliliği ve ağır kokular nedeniyle pencerelerini açamadıklarını dile getirerek, soruna çözüm bulunmasını istedi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Lokman Hakan Tecer, özellikle ağustos ayı ve öncesinde hava kirliliği ve pis koku probleminin yaşandığının farkında olduğunu söyledi. Çorlu ve Ergene ilçelerinin yoğun sanayi bölgesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tecer, şöyle konuştu:

"Çorlu'nun bulunduğu konum Çerkezköy, Muratlı, Ergene, Velimeşe Organize Sanayi Bölgeleri'nden akan bir aksın dibinde yer alıyor. Şu anlama geliyor, buradaki sanayi faaliyetlerinin direkt olarak etkisinde kalan bir bölge. Bu bölgede su kirliliğinden sonra hava kirliliği önemli bir sorun haline geldi. Şunu söylememiz lazım, koku bir hava kirliliği problemidir. Evsel veya endüstriyel emisyonlar atmosfere bırakıldıklarında bir koku meydana getirirler. Dolayısıyla insanı rahatsız eden kokuya da, biz çevre problemi gözüyle bakıyoruz. Neticede bu kokuyu oluşturan organik ve inorganik kirleticiler bir hava kirliliğidir. Bu bölgede de bu sanayi tesislerinden kaynaklanan bir hava kirliliği yaşanıyor. Bu da zaman zaman ağır kokulara sebebiyet veriyor. Tabi bu kokunun bölgenin konumu, endüstriyel faaliyetler, evsel faaliyetler ve meteorolojik faktörlerden doğrudan etkileniyor."

'ŞİDDETLİ RÜZGARLAR TAŞIYOR'

Prof. Dr. Tecer, bölgede 2015-2016 yılları arasında çalışma yaparak, Çorlu bölgesinde kokuya neden olabilecek kirleticilerin haritasını çıkardıklarını ve bazı bölgelerin o dönemde de yoğun kirli olduğunu belirlediklerini söyledi. Tecer, rüzgar altındaki bölgelerin bir kirlilik etkisinde olduğunu müşahede ettiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Bu son zamanlarda yaşanan koku problemi ile alakalı da bir araştırma yaptığımızda şu sonuçlara varıyoruz. Özellikle bayramdan 3 gün önce ve bayramdan 3 gün sonra olan dönemde, yani temmuz ayı sonu ve ağustos ayının ilk haftasında bu kokunun taşıma yoluyla gelebileceğini düşündük ve meteorolojik verileri analiz ettik. Bu meteorolojik verilerden de özellikle rüzgar hızı ve yönlerine baktığımız zaman akstan çok kuvvetli rüzgarların geldiğini müşahede ettik. Yani kuzeydoğu yönünde kuvvetli rüzgarların emisyonları ve kokuları Çorlu'ya taşıdığını gördük. Özellikle bu dönemde kuzeydoğu yönünden bir rüzgar akışı var. Muratlı, Çerkezköy, Velimeşe OSB'lerinin tam kuzeybatı bölgesinde kalıyor. Bu kokunun rüzgarlarla taşınma ihtimalinin daha güçlü olduğunu düşünüyoruz. Daha detaylı analiz yaptığımızda, Çorlu'da koku probleminin yaşandığı zamanlarda rüzgar hızlarına baktığımız zaman, kuzeydoğu yönünden esen yani Çorlu, Çerkezköy, Velimeşe OSB'lerinin bölgesinden esen rüzgarların yaklaşık yüzde 50'si 5.7 m/s hızdan yüksek. Bunlar yüzde 25.8'i, 8.8 ile 11 m/s hızla esmiş demektir ki, bu o dönemde ciddi anlamda güçlü rüzgarların olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bu bölgedeki sanayi faaliyetlerinin Çerkezköy, Velimeşe, Muratlı, Çorlu sanayi faaliyetlerinin oluşturduğu emisyonlar özellikle bu dönemde hakim rüzgar yönü ile, kuzeydoğudan esen kuvvetli rüzgarlarla Çorlu'ya taşınmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Zaman zaman bu episod düzeyinde koku problemi ne yazık ki burada yaşanıyor" dedi.

'SANAYİ TESİSLERİNİ KARALAMIYORUM'

Prof. Dr. Tecer, Ergene Havzası'nda yaklaşık 3 bin endüstri sanayi tesisi olduğunu bunların yüzde 85'inin Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy bölgesinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ağırlık olarak tekstil sektörü, kimya sektörü, metal sektöründe faaliyet gösteren firmalar var. Özellikle tekstil sektörünün RAM bacalarından atılan emisyonlar bölgede zaman zaman koku problemleri yaşanmasına sebebiyet veriyor. Bunların kontrol edilmesi, koku bertaraf yöntemlerinin seçilerek uygulanması gerekiyor. Kokuyu oluşturan organik kirleticiler sadece rahatsız edici bir his vermiyor. Aynı zamanda bunlar toksik ve kanserojeniklerdir. Yani uçucu organik bileşikler dediğimiz bileşikler aslında kokuya sebebiyet veriyor. Bir çam yanından geçerken çam kokusu hoş bir kokudur ama benzen, tolien, ksilenlerin ağır bir kokusu vardır ve sadece insanı koku yönü ile rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda ciddi sağlık etkileri bulunan gazlardır. Bunlar kanser riski taşırlar, toksik özellikleri bulunabilir. Düşük konsantrasyonlarda olsa dahi bu insan sağlığını uzun vadede tehdit edecek seviyeye ulaşabilirler. Sanayi tesislerimizin faaliyetleri ile alakalı bir kısıtlama, bir karalama, suçlama, yapmak anlamında söylemiyorum. Bütün sanayi tesislerimiz belki yönetmelikte yazan emisyon sınır değerlerinin altında bir emisyon yayıyorlar. Her bir fabrikaya tek tek baktığımız zaman yönetmeliklere aykırı faaliyet yapmadıkları, hava kalitesini hava kirleticileri elimine ettiklerini, koku giderdiklerini söyleyebiliriz belki. Ama burada 100 tane fabrika, 100 tane tesis küçük miktarlarda da olsa o koku emisyonu yaymaya başladığında alıcı ortam dediğimiz Çorlu atmosferinde bunların sinerjik etkisi meydana geliyor. Dolayısıyla 100 tane 150 tane tesisten düşük konsantrasyonlarda atılan emisyonlar, toplamda Çorlu atmosferi için bir hava kirliliği ve koku problemi meydana getiriyor. Bunun da sağlık etkisini göz ardı edemeyiz. Yani Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hayatın diğer alanlarındaki sağlığımızı ve çevreyi koruyacak tedbirleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Fizyolojik, zihinsel ve toplumsal olarak sağlık bir bütündür. Bütün bu yaşam koşullarını iyileştirmemiz için elimizden gelen her türlü çabayı ve katkıyı vermek durumundayız."

'SORUNA ÇÖZÜM BULUNSUN'

Nüfusu 20 bin olan Çorlu'nun Hürriyet Mahallesi muhtarı Neşe Benek, kokunun son zamanlarda daha da arttığını ve evlerde bile artık maske takma durumuna geldiklerini söyledi. Benek, "Covid- 19 salgını ile birlikte fabrikaların kapandığı dönemde bu kokuyu eskisi kadar duymaz olduk. Bu da demektir bu işletmelerin çalışmadığı dönemde çalışmadığında bu koku gelmemesi bir yerde kokunun kaynağını göstermektedir. Fakat son günlerde aşırı bir koku salgılaması var. Geceleri daha fazla oluyor evlerde de nerdeyse maske takmak zorunda kalacağız. Kapı, camı kapatıyoruz ama bundan yine de çok kaçışımız yok. Uyku uyuyamıyoruz, çocuklarımız da boğaz ağrısı öksürük var. Sebebi bu mudur bilemiyorum ama çok rahatsız edici bir koku. Halktan çok şikayet var. Sadece bizim mahallede değil bir çok mahalleden şikayet var. Bu konunuN denetlenmesi için yetkilileri göreve davet ediyorum. Biz zehirleniyoruz.Yanık kokusu gibi kablo yanığı gibi. Bir çok kez uykudan uyanıyoruz evde bir şey mi yanıyor diye. Bir kablo mu tutuştu bir alet mi gibisine böyle bir koku. Daha çok plastik erimesine benziyor" diye konuştu.

'ÇİFT MASKE TAKARAK GEZİYORUZ'

Özellikle son zamanlar artan ağır kokunun büyük sıkıntı yarattığını ifade eden Burcu Demir, "Son zamanlarda artan ağır bir koku var Çorlu'da. Cam kapı açamaz hale geldik.Özellikle çift maske takarak gezer hale geldik. Artık evin içinde bile maske takmayı planlamış durumdayız. Çünkü bu koku öyle bir koku ki dayanılacak gibi değil. Plastik bir koku, yanık bir koku tam tarif edemiyorum gerçekten ama nefes bile alamayacak duruma geldik. Bunun sonucu ne olacak bizde merak ediyoruz" dedi.

Çorlu'da hava kirliliği ve yayılan ağır koku hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: DHA

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