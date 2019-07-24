Çolpan İlhan kimdir? Çolpan İlhan'ın aramızdan ayrılışının 5. yıldönümü!

Türkiye''nin bir dönemine damgasını vuran Çolpan İlhan; tiyatro ve sinema oyuncusu, ressam, moda tasarımcısı ve tiyatro eğitmeni olarak birçok alanda önemli başarılara imza attı. 25 Temmuz 2014 tarihinde aramızdan ayrılan Çolpan İlhan, bugün ölümünün 5. yılında saygıyla anılmaktadır. Peki Çolpan İlhan kimdir? Değerli sanatçımızın hayatına dair merak edilenler haberimizde.

ÇOLPAN İLHAN KİMDİR?

Çolpan İlhan, 8 Ağustos 1936 tarihinde İzmir''de doğdu. Babası Bedri İlhan, annesi Perihan İlhan ve abileri Cengiz ve ünlü şairimiz Atilla İlhan''dır. Balıkesir Lisesi''nde başladığı lise eğitimini Kandilli Kız Lisesi''nde tamamladı. Sonrasında ise İstanbul Belediye Konservatuvarı''nda tiyatro bölümünü ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünden mezun oldu.

Çolpan İlhan, mezuniyetinde sonra akademiden arkadaşları ile birlikte "Akademi Tiyatrosu" adıyla bir tiyatro grubu kurdu ve oyunlar hazırladı. Bu sırada gelen bir teklifle 1957 yılında ilk sinema filmi Kamelyalı Kadın''da başrol oynadı. Aynı yıl içinde Küçük Sahne''de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile "Sevgili Gölge" adlı oyunla ilk profesyonel oyununu oynadı.

300''e yakın sinema filminde rol alan Çolpan İlhan, 70''li yılların sonunda sonra sinemadan koptu ve moda çizimleri yapmaya yoğunlaştı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

1997 yılında her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri dağıtmakta olan "Sadri Alışık Kültür Merkezi"ni kurdu. Bugün tiyatro oyunları sergilemenin yanı sıra eğitim merkezi olarak ta hizmet vermektedir.

1959 yılında çevirdiği Yalnızlar Rıhtımı adlı filmde otuz sekiz yıllık hayat arkadaşı Sadri Alışık ile tanıştı. Alışık''la bu filmin uzun süren rıhtım sahnelerinde yakınlaştılar.

Çolpan İlhan, Sadri Alışık''tan önce üç kere nişanlanır. Yönetmen Metin Erksan, oyuncu Fikret Hakan ve Münir Özkul. Ama evlilik kararını Sadri Alışık''tan yana kullandı.

Çolpan İlhan, 20 Ağustos 1959 tarihinde sinema oyuncusu Sadri Alışık ile evlendi. Sadri Alışık 1995 yılında vefat edene kadar da evli kaldılar.

Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul''da bir kalp krizi neticesinde 78 yaşında hayata veda etti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında eşi Sadri Alışık''ın yanına defnedildi.

ALDIĞI ÖDÜLLERİ

Altın Koza Film Festivali

2013 – Yaşam Boyu Onur Ödülü

OYNADIĞI FİLMLER

Nefes (2009) (TV Dizisi)

Yanık Koza (2005-2006) (TV Dizisi)

Yeşil Işık (2002)

Dansöz (2001)

Tatlı Hayat (2001) (TV Dizisi)

Ağaçlar Ayakta Ölür (2000) (TV filmi)

İlk Aşk (1997) (TV Dizisi)

Seni Kalbime Gömdüm (1982)

Aşk-ı Memnu (1975) (TV Dizisi)

Fatoş Talihsiz Yavru (1970)

Galatalı Fatma (1969)

İki yetime (1969)

İnleyen Nağmeler (1969)

Kaldırım Çiçeği (1969)

Sonbahar Rüzgarları (1969)

Cemile (1968)

Hicran Gecesi (1968)

Kaderin Cilvesi (1967)

Ağır Suç (1967)

Ağlayan Kadın (1967)

Akşamcı (1967)

Marko Paşa (1967)

Sinekli Bakkal (1967)

Yıkılan Gurur (1967)

Zehirli Hayat (1967)

Sokak Kızı (1966)

Kolejli Kızın Aşkı (1966)

Allahaısmarladık (1966)

Boyacı (1966)

El Kızı (1966)

İdam Mahkumu (1966)

Kenar Mahalle (1966)

Kıskanç Kadın (1966)

Namus Kanla Yazılır (1966)

Siyah Gül (1966)

Turist Ömer Almanya''da (1966)

Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965)

Seven Kadın Unutmaz (1965)

Ekmekçi Kadın (1965)

Şakayla Karışık (1965)

Berduş Milyoner (1965)

Bir Garip Adam (1965)

Kocamın Nişanlısı (1965)

Komşunun Tavuğu (1965)

Tamirci Parçası (1965)

Yankesicinin Aşkı (1965)

Zennube (1965)

Ahtapotun Kolları (1964)

Şu Kızların Elinden (1964)

Turist Ömer (1964)

Barut Fıçısı (1963)

Bütün Suçumuz Sevmek (1963)

Kamil Abi (1963)

Korkusuz Kabadayı (1963)

Temem Bilakis (1963)

Zorla Evlendik (1963)

İkimize Bir Dünya (1962)

Sonbahar Yaprakları (1962)

Ver Elini İstanbul (1962)

Allah Cezanı Versin Osman Bey (1961)

Silahlar Konuşuyor (1961)

Aşkın Saati Gelince (1961)

Cumbadan Rumbaya (1961)

Avare Mustafa (1961)

Sepetçioğlu (1961)

Hayatım Sana Feda (1959)

Kalpaklılar (1959)

Şeytan Mayası (1959)

Yalnızlar Rıhtımı (1959)

Zümrüt (1959)

Asi Evlat (1958)

Bir Şoförün Gizli Defteri (1958)

Yaşamak Hakkımdır (1958)

Ak Altın (1957)

Kamelyalı Kadın (1957)

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Allahaısmarladık Cumhuriyet

Antigone

Sevgili Gölge

Yarın Cumartesi

Yeşil Papağan Limited

Mihri Müşfik

Sonbaharı Beklerken

Efsaneler

Sıradan Bir Gün

Dolunay Katili

Yağmurcu

Tersine Dönen Şemsiye