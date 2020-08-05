Çökertme Kebabı nedir, nasıl yapılır? Çökertme Kebabı hangi yöreye ait, tarifi ve malzemeler
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Çökertme Kebabı nedir, nasıl yapılır? Çökertme Kebabı hangi yöreye ait, tarifi ve malzemeler

Dün MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar çökertme kebabı yaptı. Lezzetli yemeklerimizden olan çökertme kebabı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir detaylar haberimizde.

Çökertme Kebabı nedir, nasıl yapılır? Çökertme Kebabı hangi yöreye ait, tarifi ve malzemeler
05.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:25

Çökertme kebabı, Masterchef yarışmasında yapılmasının ardından gündeme geldi. İzleyiciler çökertme kebabının nasıl yapıldığını, kebap için gerekli malzemeler nelerdir hepsini merak ediyor. Peki çökertme kebabı nedir, nasıl yapılır, tarifi nedir, hangi yöreye aittir?

ÇÖKERTME KEBABI NEDİR?

Çökertme kebabı Türk mutfağından bir et yemeğidir. Yapılışı için kızarmış kibrit inceliğinde patateslerin üzerine bonfile et yerleştirilir. Sarımsaklı yoğurt ve domates sosu ile birlikte servis edilir. Özellikle Bodrum civarında bulunur, o yöreye aittir. Kimyon, pul biber, soğan, kekik ve benzer malzemeler de kullanılabilir.

ÇÖKERTME KEBABI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Çökertme kebabı Türk mutfağından Muğla, Bodrum, Milas bölgesine ait bir yemektir. Genel olarak Ege bölgesinde meşhur olmuş bir kebap çeşididir. Çökertme kebabı, "Bodrum Kebabı" olarak da bilinir. Yöre olarak Muğla şehrine ait bir yemek türüdür.

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR? YEMEK TARİFİ

Öncelikle patatesleri soyuyoruz ve rendeliyoruz. Patatesleri, nişastasının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. Akabinde sudan çıkartıp güzelce süzüyoruz, yağda kızartıyoruz ve servis tabağına alıyoruz. Sonrasında yoğurdu su ile biraz açıyoruz ve içerisine sarımsakları katıyoruz.İsteyenler 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı da ilave edebilir. Sonrasında sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerine gezdiriyoruz.

Ardından bifteklik olarak etlerimizi inceltiyoruz ve doğruyoruz. Sonrasında yüksek ateşte 5 dakika kadar kızartıyoruz. Tavadan alıp ince ince tekrar doğrayıp tekrar kızgın yağa atıp kavuruyoruz. Sonrasında üzerine bir miktar baharat ve tereyağı ekliyoruz. Kavrulunca da önceden hazırladığımız patates ve yoğurdun üzerine ilave ediyoruz.

Çökertme kebabımız hazırdır. Afiyet olsun...

Çökertme Kebabı nedir, nasıl yapılır? Çökertme Kebabı hangi yöreye ait, tarifi ve malzemeler

ÇÖKERTME KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Eti için gerekli malzemeler;

300 gram dana bonfile

2 kaşık sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Et marinasyonu için gerekli olanlar;

2 tane soğan (Bir tanesi rendelenecek)

½ (yarım) çay bardağı zeytinyağı

Tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

½ (yarım) bardak süt

1 bardak soda

1 kaşık tereyağı

Domates sosu için gereken malzemeler;

2 kaşık tereyağı

½ (yarım) kaşık pul biber

1 domates (rendelenmiş)

Patatesi için gerekli olanlar;

2 tane patates

1,5 bardak ayçiçeği yağı

Servisi için:

4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

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