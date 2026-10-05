Haberler

Trabzonspor'a Umut Nayir'den kötü haber

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor'a Umut Nayir'den kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'da Umut Nayir'ın sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Süper Lig devi Trabzonspor'da forma giyen golcü oyuncu Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi.

HAFİF KANAMA VE ÖDEM

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı. Beşir, Umut Nayir'in tedavisine sağlık ekiplerce başlandığını kaydetti.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 1 maça çıkan ve 45 dakika sahada kalan 33 yaşındaki deneyimli isim, gol ya da asist katkısı yapamadı. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Öğrenciler için tasarlanan 'Kurşun geçirmez' çanta infial yarattı

Fırsatçılar iş başında! Videoyu izleyenler bakanlıkları etiketliyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı
Mevsimler de şaşırdı: Tunceli'de yaylaya mevsimin ilk karı düştü

Herkes hazırlıksız yakalandı! Ekim ayında yayla beyaza büründü
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
TÜRSAB'dan Meclis'e çağrı: Turizmi yabancılara teslim etmeyin!

TÜRSAB'dan Meclis'e çağrı: Turizmi yabancılara teslim etmeyin!
Koltukta uyuyakaldı, sabah bacakları tutmadı! Omurilik felci teşhisi konan Serkan Özdemir'in tek hayali sokağa çıkmak

Koltukta uyuyakaldı, uyandığında yürüyemiyordu! Tek hayali o
İran'da savaş hazırlığı! Sivillere silah eğitimi verilmeye başlandı

Komando gibi hazırlanıyorlar! Namlunun ucunda o ülke var
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim