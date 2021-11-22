ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 22 Kasım 2021

ABONE OL ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARINA SAHİP ÇIKIYORUZ Esenler Belediyesi, Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle "Çocukların Hakları Var" paneli düzenledi. Panele Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Av. Ömer Çetinkaya, Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Doç. Dr. Özkan Sapsağlam, Dr. Mehmet Gedik, Avukat Şengül Karslı katıldı. Panelde, Çocuk Hakları ve Ulusal Politikalar, Çocuk Hakları Temelinde Çocukların İyi Oluşlarını Artırmak, Çocuk Hakları Bağlamında Medya, İslami literatürde Çocuk Hakları, Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuk Hakları, konularında sunumlar yapıldı. Sunumların ardından, çocuk hakları ile ilgili tiyatro oyunu sahnelendi.

400 MİLYON ÇOCUK KORUNMASIZ YAŞIYOR Panele katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, 'Dünyada farklı sebeplerden dolayı mağdur olan, korunmasız yaşayan çocuk sayısı resmi rakamlara göre 150 milyon, resmi olmayan rakamlara göre ise 400 milyonu aştı. Aile hizmetlerinden yararlanan çocuk sayısının 2002 yılında yüzde 39 iken 2021 yılında bu oranın yüzde 92'ye çekildi' diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çocuk hakları insan hakları çerçevesinde ele alınan kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır. Evrensel kavram olan çocuk hakları eğitim, sağlık, barınma fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı koyma gibi haklarının hepsini içinde barındırıyoruz. Çocuk hakları komitemizi tam da bu yüzden kurduk. Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ulusal çocuk formları düzenliyoruz. Çocuk katılımında dünyada iyi uygulama yöntemi olarak gösterilen il çocuk hakları komitelerimize bugüne kadar 81 ilde 29 bin çocuğumuzu üye yaptık. 880 engelli çocuğumuzu da bu komitelerde alan açtık. Komitelerimiz tarafından hayata geçirilen sosyal uyum programı ile 229 bin çocuğumuza ulaştık. Biliyoruz ki çocuklarımız bizim sadece geleceğimiz değil aynı zamanda geçmişimiz. Bugün her birimiz çocukluğumuzun eseri ve sonucuyuz. Ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 28'ini oluşturan yavrularımızın her birini sağlıklı mutlu yetişmesi istikbalimizin de sağlıklı huzurlu anlamına geliyor. Bu nedenle çalışmalarımızda Güçlü Aile Güçlü Türkiye anlayışıyla devam ediyoruz. Son yıllarda çocuklara yönelik ihmal, istismar ve şiddetin dünyada artış gösterdiği de bir gerçek. "

8 BİN 242 ÇOCUĞUMUZ KORUYUCU AİLE YANINDA 2002 yılında koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının 515 iken 2021 yılında 8 bin 242 çocuğa ulaştıklarını ifade eden Ergüneş, "Çocukların olması gerektiği yerin ailelerinin yanı olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızı koruyucu aile sistemiyle onlara aile yuvasının sıcaklığını yaşatmaya çalışıyoruz. 2002 yılında Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda 25-30 çocuğa bir bakım personeli düşerken bugün neredeyse iki çocuğa 1 bakım personeliyle hizmet etmeye devam ediyoruz. Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 27 bin 520 çocuğumuzla ilgili önlemler aldık. Bakanlığımız bünyesinde sosyal medya çalışma grubunu oluşturduk. İnternet ortamında çocuklarımızın maruz kaldığı ihmal, istismar gibi olaylara dijital dönüşüm ofisi, bilgi teknolojileri ve iletişim grubu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iş birliğinde müdahaleleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

ÇOCUKLARIMIZI HER TÜRLÜ ŞİDDETTEN UZAK TUTMALIYIZ

'Milletimizin geleceği çocuklarımızdır' diyen Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Av. Ömer Çetinkaya, "20 yıl sonra milletimizin geleceğini oluşturacak çocuklarımız, bizim öğrettiklerimiz bizim çizdiğimiz yaşam biçimiyle büyüyor. Bugün belki çok toplum önünde konuşulmayan ama her ailenin evinde en büyük endişelerden biri çocuklarının şiddeti öğrenmesidir. Çünkü oyun adı altında çocuklarımızı teslim ettiğimiz bilgisayardan çocuklara şiddet öğretiyor. Bu anlamda çocukların ruhu sömürülüyor aslında geleceğimiz kararıyor. Şimdi çocuğun eline eğlence adı altında bilgisayarı verdiğinizde çocuklara öyle şeyler aktarılıyor ki yarın o çocuğun bir psikopat olma ihtimali doğabiliyor. Hırsızlık normal gösteriliyor. Gayri meşru şeyler normal gösteriliyor. Türkiye'deki bütün ailelerin çocuklarının maruz kaldığı bir durum. Biz bunu evde anne baba olarak konuşuyoruz. Devletimiz bunun farkında ama toplumsal bir baskı yeriz diye biz bu konuda şu an bir şey yapmıyoruz. Bunun önlemi çok ciddi bir şekilde alınmalı" ifadelerini kullandı.

BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ DEĞERLERSİNİZ İnsan hakları ile çocuk haklarını birbirlerinden ayrıştırmanın mümkün olmadığını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat ise, "Esenler Belediyesi, Bebek ve Çocuk Dostu Kentler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk Dostu kentlerle ilgili çalışmalarımız bu panelle başlayacaktır. Çocuklar yarının büyükleri, sistem adına hepimizin geleceğini ifade edecek kıymetli değerlerdir. Çocuklar haklarınız olduğu kadar, sorumluluklarınız da var. Bizler için vazgeçilmez değerlersiniz" diye konuştu.

Esenler Belediyesi'nin geçen hafta gerçekleştirdiği "Çocukların Hakkı Var" çalıştayına ilişkin haberimizi okumak için tıklayın.

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