Çocuklar için kitap tavsiyeleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuklar için kitap tavsiyeleri

Çocukların dünyasını anlamak için onlarla beraber kitap okunabilir. Onları daha iyi anlayacağınız çocuk kitapları sayesinde çocuklarla sağlıklı şekilde iletişim kurabilecek onlarla dost olabileceksiniz.

Çocuklar için kitap tavsiyeleri
18.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:24

Çocukların hayal dünyalarını, duygu ve düşünce evrenini geliştiren kitaplarla boş vakitler faydalı şekilde geçirilerek değerlendirilebilir. İşte çocuklar için kitap tavsiyeleri

1. HADİ UÇ

Yetişkinler çoğu zaman çocukların sorularına tam cevap veremez. Bazı sorular düşünmeye sevk ederken bazı sorular havada kalır. Hadi Uç, tam da böyle bir çocuğun hikayesini sayfalarına taşıyor. Bireyselliğe saygı, empati ve evcil hayvan bakımı kavramların yer verilen kitap, yetişkinler için çocukları anlama kılavuzu olacak.

Paule Varbaleria'nın kaleminden çıkan kitapta küçük kahramanımız, kuşun niçin kafeste hapis olduğunu sorguluyor, O'nun kuşuna yani Biblo'un uçmasına yardım edişinin hikayesini okuyacağınız kitapta sizler de kendi çocuğunuzun bireyselleşme ve özgürleşme sürecine dair düşüncelere dalacaksınız.

Çocuklar için kitap tavsiyeleri

2. YEDİUYUR NEREDE UYUR?

Bu eseri uyumaktan kaçınan ve her gece başka bir arkadaşının evine giderek uyuyan bir fındık kurdunun serüvenini kurlarına sunuyor. Kitapta ele alınan temalar, empati, hoşgörü, uyku sorunları gibi kavramlardır. Bu kavramlar ilgili özel mesajların verildiği kitap çocuklar için sürükleyici bir serüven yaşatıyor.

Susanna Isern'in kaleminden yazıya dökülen kitap, uyku üzerinden çocukların dünyasını anlatıyor. Uyku, huzur ve rahatlamayı çağrıştıran bir kavram olsa da çocuklar için uyku zorlu bir süreç haline gelebilir. Çünkü uyku, somut dünyadan soyut dünyaya geçiş olan bir alandır. Çocuklar için uyku süreci ciddi anlamda endişe verici süreçlere de dönüşebiliyor. Eğer tek yatma onuşunda korkuları ve endişeleri olan çocuğunuz varsa bu kitap ile onu daha iyi anlayacaksınız.

Çocuklar için kitap tavsiyeleri

3. AMELİE EARHEART

Bir serinin devam kitabı olan Amelia Earheart, Küçük İnsanlar & Büyük Hayaller serisine aittir. Bu kitapta hayal kurmayı çok seven kahramanımız Amelie'nin hayallerine kavuşarak pilot olma serüvenine şahitlik edeceksiniz. Büyüyüp pilot olarak hayallerine kavuşan Amelie sizin çocuklarınıza ilham verebilir. Siz de kendi çocuklarınıza bu hikaye örnek göstererek asla vazgeçmeden hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini kolayca ifade edebilirsiniz.

"Bu da nereden çıktı", veya " Hiç öyle şey olur mu" gibi kalıplardan kurtularak çocukların hayal dünyalarını geliştirerek ek olan kitap, onlara hayal etmelerini sağlamamız gerektiğini vurguluyor. Maria Isabel Sanchez Vegara'nın yazdığı kitap, yetişkinler için çocuklarını daha güçlü şekilde yetiştirmelerini sağlayacak mesajlar veriyor.

Çocuklar için kitap tavsiyeleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti Haber
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Haber
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yılmaz Erdoğan Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün Michael Jackson
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Çocuklar için kitap tavsiyeleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 13:24:19. #1.14#
title