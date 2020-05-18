Çocuklar için kitap tavsiyeleri Çocukların dünyasını anlamak için onlarla beraber kitap okunabilir. Onları daha iyi anlayacağınız çocuk kitapları sayesinde çocuklarla sağlıklı şekilde iletişim kurabilecek onlarla dost olabileceksiniz.

Çocukların hayal dünyalarını, duygu ve düşünce evrenini geliştiren kitaplarla boş vakitler faydalı şekilde geçirilerek değerlendirilebilir. İşte çocuklar için kitap tavsiyeleri

1. HADİ UÇ

Yetişkinler çoğu zaman çocukların sorularına tam cevap veremez. Bazı sorular düşünmeye sevk ederken bazı sorular havada kalır. Hadi Uç, tam da böyle bir çocuğun hikayesini sayfalarına taşıyor. Bireyselliğe saygı, empati ve evcil hayvan bakımı kavramların yer verilen kitap, yetişkinler için çocukları anlama kılavuzu olacak.

Paule Varbaleria'nın kaleminden çıkan kitapta küçük kahramanımız, kuşun niçin kafeste hapis olduğunu sorguluyor, O'nun kuşuna yani Biblo'un uçmasına yardım edişinin hikayesini okuyacağınız kitapta sizler de kendi çocuğunuzun bireyselleşme ve özgürleşme sürecine dair düşüncelere dalacaksınız.

2. YEDİUYUR NEREDE UYUR?

Bu eseri uyumaktan kaçınan ve her gece başka bir arkadaşının evine giderek uyuyan bir fındık kurdunun serüvenini kurlarına sunuyor. Kitapta ele alınan temalar, empati, hoşgörü, uyku sorunları gibi kavramlardır. Bu kavramlar ilgili özel mesajların verildiği kitap çocuklar için sürükleyici bir serüven yaşatıyor.

Susanna Isern'in kaleminden yazıya dökülen kitap, uyku üzerinden çocukların dünyasını anlatıyor. Uyku, huzur ve rahatlamayı çağrıştıran bir kavram olsa da çocuklar için uyku zorlu bir süreç haline gelebilir. Çünkü uyku, somut dünyadan soyut dünyaya geçiş olan bir alandır. Çocuklar için uyku süreci ciddi anlamda endişe verici süreçlere de dönüşebiliyor. Eğer tek yatma onuşunda korkuları ve endişeleri olan çocuğunuz varsa bu kitap ile onu daha iyi anlayacaksınız.

3. AMELİE EARHEART

Bir serinin devam kitabı olan Amelia Earheart, Küçük İnsanlar & Büyük Hayaller serisine aittir. Bu kitapta hayal kurmayı çok seven kahramanımız Amelie'nin hayallerine kavuşarak pilot olma serüvenine şahitlik edeceksiniz. Büyüyüp pilot olarak hayallerine kavuşan Amelie sizin çocuklarınıza ilham verebilir. Siz de kendi çocuklarınıza bu hikaye örnek göstererek asla vazgeçmeden hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini kolayca ifade edebilirsiniz.

"Bu da nereden çıktı", veya " Hiç öyle şey olur mu" gibi kalıplardan kurtularak çocukların hayal dünyalarını geliştirerek ek olan kitap, onlara hayal etmelerini sağlamamız gerektiğini vurguluyor. Maria Isabel Sanchez Vegara'nın yazdığı kitap, yetişkinler için çocuklarını daha güçlü şekilde yetiştirmelerini sağlayacak mesajlar veriyor.