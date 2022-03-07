Çocukken iki kez terk edilen Ayşegül, yaşamını kitaplaştırdı: 'Ben Olmadan Önce'

BURSA'da 20 günlükken biyolojik annesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na terk edilen, kendisini 10 aylıkken evlat edinen annesi de rahatsızlanınca 13 yaşındayken ikinci kez kuruma bırakılan Ayşegül Elhakan (29), üniversite eğitimini tamamladıktan sonra devlet memuru oldu. Evlenip yuva kuran, bir televizyon programı ile biyolojik annesine ulaşan, babası olduğu iddia edilen kişinin ise DNA testiyle babası olmadığını öğrenen Elhakan, yaşadıklarını 'Ben Olmadan Önce' adını verdiği kitapta topladı. Ayşegül Elhakan, "Bu kitapta, anne olmayı, aile olmayı başarabilmiş bir kadının hikayesi var" dedi.

Tekirdağ'da 1993 yılında, evlilik dışı olarak dünyaya gelen Ayşegül Elhakan, 20 günlükken annesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na terk edildi. 10 aylıkken evlat edinilen Ayşegül, İstanbul'da yaşamaya başladı. Ayşegül 6 yaşındayken, kendisin evlat edinen çift boşandı. Ayşegül, bir bankada müdür olan annesi ile birlikte yaşamaya devam etti. Aynı yıl Ayşegül, annesinin konuşmasına şahit olarak, tesadüfen evlatlık olduğunu öğrendi. Küçük yaşta olmasına rağmen bunu kabullendi. Güzel bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Ayşegül, 13 yaşındayken, kendisini evlat edinen annesinin sağlık problemleri nedeniyle yeniden Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakıldı. Lise eğitiminin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Yüksek Okulu'nu kazanan Ayşegül Elhakan, kendisini evlat edinen annesi ile yıllar sonra tekrar görüşmeye başladı.

29 yılını, 4 yılda yazdığı 323 sayfaya sığdıran Ayşegül Elhakan'ın, en büyük destekçisi olduğunu söylediği eşi Kadir Elhakan ise, "Zorlu süreçlerden geçtik, ama birlikte bu süreci atlatarak yuva kurduk ve güzel bir çocuğumuz oldu. Ayşegül'ü çok sevdim ve ona aşık oldum. Ayşegül, zorluklardan geçtiği için çok iyi bir anne. Kızına o zorlukları hissettirmemeye çalışan bir anne. Çok güzel bir bağ kurdular. Mükemmel bir anne" ifadelerini kullandı.