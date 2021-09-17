CNN International, Türk Hava Yolları'nın başarısını İlker Aycı'ya sordu

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, CNN International'da katıldığı programda, pandemi sürecindeki iş stratejileri ve istatistikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aycı, Türk Hava Yolları'nın pandemiye rağmen yüzde 71 doluluk oranına ulaşarak 28 milyon yolcu taşıdığını anlattı.

CNN International'da Türk Hava Yolları'nın başarısına yönelik soruları yanıtlayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, havacılık uzmanı Richard Quest'in sunduğu 'Quest's Means Business' programına konuk oldu. Aycı, Türk Hava Yolları'nın özellikle pandemi sürecinde rakiplerinden nasıl ayrıştığını, pandemiye rağmen yüzde 71 doluluk oranına ulaşarak 28 milyon yolcu taşıdıklarını anlattı. Aycı, Türk Hava Yolları'nın pandemi sürecindeki başarı hikayesini, küresel hava yolunun Avrupa'nın en yoğun network taşıyıcısı sıralamasına nasıl ulaştığını ve dünyanın en iyi beş hava yolundan biri olma hikayesine dair organizasyonu ifade etti.

"Küresel havacılık sektörü bir yılı aşkın süredir bugüne kadarki en büyük krizle karşı karşıya kaldı ve tarihin en ağır kayıplarını yaşadı. Diğer küresel taşıyıcılar gibi süreç içerisindeki birçok zorluğa hızla uyum sağladık. Mali istikrarı korumak için hızlı pozisyon aldık ve sonucunda krizi başarılı bir şekilde atlatan hava yolları arasında olmaktan gurur duyuyoruz" diyerek tamamladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri