Çizgilerle İyilik programının konuğu çizer Faruk Günindi oldu Açıklaması

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından gerçekleştirilen Çizgilerle İyilik programının 8'inci bölümüne editör ve çizer Faruk Günindi konuk oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından gerçekleştirilen Çizgilerle İyilik programının 8'inci bölümüne editör ve çizer Faruk Günindi konuk oldu.

Karikatürist ve UWC-Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay'ın moderatörlüğünü üstlendiği program, vakfın YouTube hesabında canlı yayınlandı.

Hacamat Mizah Dergisi'nin kurucusu Günindi, programda programımızda karikatür sanatının inceliklerini anlattı.

Günindi, insanların çizerlerin sadece çizdiklerini gördüklerini, kendilerini pek tanımadığını aktararak, "Bazen bizi gördüklerinde hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Ben çizgiye ilk başladığımda öyle oluyordu çünkü süper kahraman gibi geliyordu. Müthiş yetenekli insanlar var. Türkiye'de de çoğuyla tanıştım. Çizerin bir çizerle tanışmasıyla okurun çizerle tanışması farklıdır muhtemelen. Ben hep memnun oldum her çizerle tanışmamda." dedi.

Çizerlik hayatına 26 yıl önce amatör olarak başladığını söyleyen Günindi, "Mizah dergilerini takip ederek başladım. Kendimi bildim bileli, çizili olan her şeyi okuyarak büyüdüm. Yazıdan önce çizgiye aşinalığım oldu. Birçok çizerin böyleymiş daha sonradan öğrendim. Karşı konulmaz bir şekilde insan çizgiyi okumayı çok seviyor çizer veya böyle bir sanatla ilgilenecekse. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir karikatür kursu açacağını duyurdu. Tabii biz hemen koştuk orada kimle konuşacağımızı bilemeden. Kara mizah merkezi diye bir yer. Ben çizgilerimi göstermek, oradan eğitim almak için gittim. Çok değerli hocalarla tanıştım orada." ifadelerini kullandı.

Günindi, ilk aldığı eğitimlerde hocalarının çizgilerini pek beğenmemesi sebebiyle bırakmayı düşündüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte öyle kapaklar, öyle karikatürler çizilmeye başladı ki, şöyle düşünmeye başladım. Benim de elimden gelen bir iş, bu işin böyle yapılmaması gerektiğini kendi arkadaşlarıma söylüyorum peki neden yapmıyorum? Bu aslında bir vazife. Eli kalem tutan bir insan için üretmek, üretebildiği sürece bir vazife diye düşünüp tamam dedim ben de geliyorum. Sonra biraz daha ölçülü, profesyonel, basılı işlerin terbiyesi işine girmiş olduk."

"Siz kimseniz aslında çizginiz de onu yansıtıyor"

Gençlere kendi geçirdiği süreçten yola çıkarak tavsiyelerde bulunan Günindi, şunları kaydetti:

"Herkesin kendine özgü bir çizgisi var. Hatta çizgiyi iyi takip eden arkadaşlar bilirler. Senin çizgin çok belirgin bir şekilde sana ait. Seni takip eden arkadaşlar, senin çizginden kimliğini anlayabilirler. Yeni dönemde birçok haftalık dergilerde de çocuk dergilerinde de çizen arkadaşların imzası gibi çizgileri. Karakterini yansıtıyor. Hakikaten sadece çizgisine bakarak kişinin fiziki görüntüsünü bile tahmin etmeye çalışıyorduk. Çizgi böyleyken, çizgi bir ifade şekli dolayısıyla aslında espri de kimlikle ilgili. Siz kimseniz aslında çizginiz de onu yansıtıyor. Diyelim ki dünya görüşünüz muhalif. Muhalif derken her şeye atarlanan ya da hiçbir şeyden memnun olmayan, sırf muhaliflik etmek için muhalefet eden bir kişilik. Bu bir şekilde çizginize yansıyor ya da bu programın da isminde olduğu gibi bir iyilik niyetiyle çiziyorsanız bu sizin çizginize yansıyor. Hayatınızda yaşadığınız bir sorunun hangi cephesini görüyorsanız çizginize o yansıyor, dışarıya o sızıyor. Dolayısıyla genç arkadaşlar ilgileniyorsa çizgiyle, küpleri dolu olsun. Boş iş veya boş küpten bir şey sızmaz. O sızan da küpün ancak sırrı gibi olur. Yani dışı gibi çok geçici, çok yüzeysel olur."

Çizgilerle İyilik programının tamamı Türkiye Diyanet Vakfının YouTube kanalında izlenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı