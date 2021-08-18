Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok olacak

Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde lületaşı ustalığı yapan Seyfettin Savran, sadece Eskişehir'deki madenlerden çıkarılan lületaşını işleyecek çırak yetişmediğini belirterek, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde lületaşı ustalığı yapan Seyfettin Savran, sadece Eskişehir'deki madenlerden çıkarılan lületaşını işleyecek çırak yetişmediğini belirterek, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Türkiye genelinde sadece Eskişehir'de çıkarılan lületaşı, kolay şekil verilebilmesi nedeniyle pipo, hediyelik veya süs eşyası yapımında kullanılıyor. "Beyaz Altın" adıyla da bilinen lületaşı, dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Eskişehir'de genellikle tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde satışa sunulan lületaşı malzemeler, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oluyor. Tarihi bölgede uzun yıllardır lületaşı ustalığı yapan Seyfettin Savran, bir zamanlar oldukça gözde olan lületaşının, son zamanlarda popülerliğini kaybettiğini ifade etti. Savran, çırak yetişmemesinden dolayı mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

"İlkokuldan beri bu işle uğraşıyorum"

Madenden çıkarılan lületaşının şekillendirilme süreci hakkında konuşan Seyfettin Savran, "İlk zamanlar çok insan geliyordu bu bölgeye ve sokaklar dolup taşıyordu. Bu pandemi sonrası işlerde düşüş var. Ben lületaşı ustasıyım. İlkokuldan beri bu işle uğraşıyorum. Daha çok pipo gibi hediyelik eşyalar yapıyorum. Bu lületaşı dünyada sadece 50-100 metre yeraltında, Eskişehir'de çıkıyor. Önce temizliyoruz sonra da şekil veriyoruz. Yumuşak olduğu için şekil vermemiz kolay oluyor. Ondan sonra hangi objeye dönüşecek ise onun şeklini veriyoruz" dedi.

"Usta yetişmiyor"

Lületaşı ustalığının artık yetişmediğini belirten Seyfettin Savran, kendi oğlunun dahi ileride sadece dükkandaki hediyelik eşyaları satacağını, lületaşı ustalığına merakının olmadığını ifade etti. Mesleğin son temsilcilerinden olduğunu belirten Savran, "Oğlumun lületaşı ustası olacağını zannetmiyorum, bu işlerden pek anlamaz. Zaten genel olarak lületaşı ustası yetişmiyor, biz son ustalarız. Bu zanaata çırak yetişmemek lazım ama şimdi gençlerde bu merak yok. Nasıl yaptığımı soran bile yok" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok olacak
Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok olacak
Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok olacak
Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok olacak
Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok olacak
Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Haluk Levent Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Samet Aybaba Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:52:19. #1.14#

title