Cinsel ilişkiden çıkan kadın, vücudundaki değişimi görünce hemen doktora koştu - Haberler
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Cinsel ilişkiden çıkan kadın, vücudundaki değişimi görünce hemen doktora koştu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

26 yaşındaki Bryanna Alexis isimli kadın, cinsel ilişkiden çıktıktan sonra vücudundaki kızarıklıkları fark etti. Korku içerisinde doktora koşan kadının, prezervatife alerjisi olduğu belirlendi.

Model Bryanna Alexis'in hastalığı, ender görülmesi nedeniyle ilgi çekti. 26 yaşındaki model, erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi. Ancak ilişkiden çıktıktan sonra genç kadının vücudunda bir anda kurdeşen oluşmaya başladı. Her tarafı kıpkırmızı olan kadın, çareyi doktora başvurmakta buldu.

Cinsel ilişkiden çıkan kadın, vücudundaki değişimi görünce hemen doktora koştu

TETKİKLERİ SONUCU HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bryanna Alexis'e hastanede bir takım tetkikler uygulandı. Tetkikler sonucunda genç kadının hastalığı da ortaya çıktı. Buna göre Alexis'in ender görülen bir alerjisi olduğu belirlendi. Genç kadının vücudunun prezervatife karşı reaksiyon verdiğini söyleyen doktorlar, prezervatifle teması kesmesi tavsiyesinde bulundu.

Cinsel ilişkiden çıkan kadın, vücudundaki değişimi görünce hemen doktora koştu

"GERÇEKTEN ÇOK ACILI BİR DURUMDU"

Başına gelen olay hakkında açıklamalarda bulunan Alexis, "Prezervatife alerjim olduğunu fark ettiğimde 21 yaşındaydım. Kızarıklık nedeniyle her tarafım kızardı ve şişti. Yürüyemez duruma geldim. Artık prezervatif kullanmıyorum, çünkü sağlığımı olumsuz etkiliyor" dedi.

Cinsel ilişkiden çıkan kadın, vücudundaki değişimi görünce hemen doktora koştu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (2)
özgür :TÜH YAZIK OLMUŞ. NAPSAK Kİ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
VATANDAŞ1:demek buzamana kadar korunmadan oluyormuş takınca fark etmiş :) oda ders olmuştur Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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