Cinayeti, kumar cezasının 33 TL'lik taksiti ödenmediği için işlemiş

BURSA'da kahvede tartıştığı Yıldıray Danışmanoğlu'nu (48) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, Nejdet Namık Yeşilyurt'u (54) ise yaralayan Mehmet Karakanlı'nın (39) yargılanmasına devam edildi. Karakanlı duruşmadaki savunmasında, kahveye kumar oynandığı gerekçesiyle yapılan baskında suçu üstlendiğini, kesilen 330 lira idari para cezasının 33 TL olan taksiti ödenmeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, geçen yıl ocak ayında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Kumar oynanan kahveye kesilen idari para cezasının ödenmesi konusunda Mehmet Karakanlı, Yıldıray Danışmanoğlu, Nejdet Namık Yeşilyurt ve Kenan Güneşli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Karakanlı, Danışmanoğlu ve Yeşilyurt'a pompalı tüfekle ateş etti. Yıldıray Danışmanoğlu hayatını kaybederken, Nejdet Namık Yeşilyurt ise ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Karakanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.