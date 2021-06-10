Çin, Japonya Başbakanı Suga'nın Tayvan'ı "ülke" olarak nitelemesi üzerine bu ülkeye tepki gösterdi
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Çin, Japonya Başbakanı Suga'nın Tayvan'ı "ülke" olarak nitelemesi üzerine bu ülkeye tepki gösterdi

Çin, Japonya Başbakanı Suga'nın Tayvan'ı 'ülke' olarak nitelemesi üzerine bu ülkeye tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Çin'in, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın bir konuşmasında Tayvan'ı "ülke" olarak nitelemesi üzerine, Japonya'ya tepki gösterdiği bildirildi.

Çin'in, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın bir konuşmasında Tayvan'ı "ülke" olarak nitelemesi üzerine, Japonya'ya tepki gösterdiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Japonya Parlamentosunda (Diet) konuşan Başbakan Suga, diğer ülkelerde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden bahsederken Tayvan'ı "ülke" olarak niteledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Suga'nın ifadelerinin Çin ve Japonya arasında 1972'de imzalanan ortak bildiri dahil, 4 diplomatik sözleşmeye aykırı olduğunu vurguladı.

Japonya'yı Suga'nın ifadeleri konusunda net bir açıklama yapmaya davet eden Wang, benzer bir olayın tekrarlanmamasını istedi.

Wang, Japonya'yı verdiği sözlere uygun davranmaya davet ettiklerini ifade ederek Çin'in egemenliğine zarar verecek söz ve davranışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Diğer yandan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Japonya'nın verdiği "vakitli desteğe" teşekkür ederek Tokyo hükümetini, "aynı özgürlük ve demokrasi değerlerinde ısrar eden bir ortak" olarak niteledi.

Tayvan ile diplomatik bağların koparıldığı 1972'den bu yana Japon hükümetleri Tayvan'ı "bölge" olarak tanımlıyordu.

Nisanda ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Suga'nın katılımıyla düzenlenen zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemi"ne vurgu yapılmıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta, Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine, Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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Çin, Japonya Başbakanı Suga'nın Tayvan'ı "ülke" olarak nitelemesi üzerine bu ülkeye tepki gösterdi - Haberler
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