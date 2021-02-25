Çin'de 4.500 dolarlık elektrikli aracın satışı Tesla'yı katladı
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BBC

Çin'de 4.500 dolarlık elektrikli aracın satışı Tesla'yı katladı

25.02.2021 06:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 07:01
Çin'de 4.500 dolarlık elektrikli aracın satışı Tesla'yı katladı

Çin’de 4 bin 500 dolarlık uygun fiyatlı elektrikli aracın satışları Tesla’nın pahalı araçlarını geride bıraktı.

Çin'de 4 bin 500 dolarlık uygun fiyatlı elektrikli aracın satışları Tesla'nın pahalı araçlarını geride bıraktı.

Devlet şirketi SAIC'in ABD'li General Motors ortaklığıyla ürettiği Hong Guang Mini adlı araç Ocak ayında, Çin'de güvenliğine dair şikayetler yapılan Tesla'nın satışlarını ikiye katladı.

Müşterilere 500 dolar daha ekleyerek aracın klimalı versiyonunu satın alma imkanı da sunuluyor.

Araçlar "halkın ulaşım aracı" olarak pazarlanıyor.

Otomotiv uzmanları aracın menzil ve performans gibi konularda Tesla ile yarışamasa da düşük fiyatının aracı Çin'de rakipsiz kıldığını söylüyor.

Hong Guang Mini'nin giriş modeli saatte 100 kilometre hızla gidiyor ve sıkışık da olsa dört kişinin oturmasına olanak sağlıyor.

China Market Research Group (Çin Pazar Araştırma Grubu) Direktörü Shaun Rein "Çin hükümeti hava kirliliğini azaltma ve elektrikli araçlara geçişte dünya lideri olma konusunda ciddi" diyor ve ekliyor:

"Ucuz segmentte Hong Guang ve lüks araçlarda da Tesla sıklıkla tercih ediliyor."





Çin hükümeti elektrikli araçları yaygınlaştırmak için bu araçlara plaka tahsisini ücretsiz yapma garantisi veriyor.

Ülkedeki pek çok kentte petrolle çalışan araçlara plaka çıkartabilmek aylar, hatta yıllar alabiliyor.

2020'nin 2. yarısında Hong Guang Çin'de 112 bin adet satarak Tesla Model 3'ün ardından en çok satılan 2. araç olmuştu.

Ocak ayıda 25 bin 778 satışla ülkenin en popüler aracı haline gelen Hong Guang'ın dünya genelinde de Model 3'ün ardından en çok satılan 2. elektrikli araç olduğu tahmin ediliyor.

Shaun Rein koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların toplu taşıma araçlarına binmekten çekinerek özel araç almak istediğini, yoksulların Hong Guang'a, zenginlerin de Tesla'ya yöneldiğini söyledi.

Hong Guang'ın Çin dışında da satışı gündemde.

Basına yansıyan haberlerde Letonyalı bir otomobil şirketi aracın Avrupa versiyonunu üretmek istiyor.

Fakat AB'nin çevre düzenlemeleri nedeniyle bu versiyonun satış fiyatının iki katı olacağı tahmin ediliyor.

BBC
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