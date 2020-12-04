Çin aşısı güvenli mi? Çin aşısı ne kadar etkili? Sinovac güvenli mi?

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ederken Türkiye, bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme imzaladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aşıların Aralık'ta sağlık çalışanlarına yapılabileceğini söyledi. Peki Çin aşısı güvenli mi? Çin aşısı ne kadar etkili?

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ederken Türkiye, bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme imzaladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aşıların Aralık'ta sağlık çalışanlarına yapılabileceğini söyledi. Peki Çin aşısı güvenli mi? Çin aşısı ne kadar etkili? İşte detaylar...

ÇİN AŞISI GÜVENLİ Mİ?

Türkiye, koronavirüse karşı 50 milyon doz CoronaVac aşısını almak için Çin ile anlaştı. Son dönemde Türkiye'de de testleri yapılan CoronaVac aşısı hakkında ne biliyoruz? Aşılama yöntemi nasıl ve yan etkileri neler? Uzmanlar aşıyı nasıl değerlendiriyor?

CoronaVac aşısı, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech ve Brezilyalı biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde geliştirildi.

Çin, sınır bölgelerinde çalışanlara da henüz onaylanmamış bu aşıları yapmıştı.



Sağlık uzmanları ise onaylanmamış aşıların bu şekilde yapılmasına karşı çıkıyor.

Time'a konuşan Sydney Üniversitesi'nden küresel sağlık güvenliği uzmanı Doç. Adam Kamradt-Scott "Bu çılgınlık. Geçmişte henüz onaylanmamış aşıların klinik deneylerde zararlı ve uzun vadeli yan etkileri olduğu örnekler gördük" diyor.

Dergi, 1976'da domuz gribi aşısını bir an önce piyasaya sürmek için acele eden ABD'nin, az sayıda kişinin kronik yorgunluk sendromuna yakalanmasına yol açtığını ve bunun da dünyadaki aşı karşıtları hareketini alevlendirdiğini hatırlatıyor.

Makak maymunlarındaki ilk sonuçlar, aşının 10 Covid-19 suşunu nötralize eden antikorlar ürettiğini ortaya çıkardı.

Sinovac'ın 17 Kasım'da dünyanın en eski tıp dergilerinden 'Lancet'te yayınlanan ilk denemelerinin ön sonuçlarına göre, aşının güvenli olduğu kaydedildi. Ancak aşının COVID-19'dan kurtulan hastalara kıyasla daha düşük antikor seviyelerine sahip orta düzeyde bir bağışıklık tepkisi ürettiği belirtildi.

CoronaVac, Lancet'te, "farelerde, sıçanlarda ve insan olmayan primatlarda iyi immünojenisite gösteren COVID-19'a karşı inaktive edilmiş bir aşı adayı" olarak tanımlanıyor.

Aşıyla ilgili değerlendirmede, "18-59 yaşları arasındaki sağlıklı yetişkinlerde farklı konsantrasyonlarda ve farklı doz programları kullanan iki CoronaVac dozunun iyi tolere edildiğini ve orta derecede immünojenik olduğunu bulduk." deniliyor.

CoronaVac, Endonezya ve Bangladeş'teki insanlar üzerinde üçüncü aşama denemelerine ek olarak Brezilya'da Temmuz ayında üçüncü aşama denemelerine girdi.

Brezilya'da 13 bin gönüllü üzerinde denenen aşı adayının deneyleri, beklenmedik bir yan etki nedeniyle 10 Kasım'da durdurulmuş ve 12 Kasım'da yeniden başlatılmıştı.

Kasım ayı ortası itibariyle nüfusundan fazla aşı sipariş eden ülkeler

Dr. Serdar Savaş, Çin aşısı hakkında yeterince bilimsel veriye sahip olunmadığını söyleyen ve aşının Çin'de uygulanmadığını öne süren Dr. Savaş, Çin'de geliştirilen aşı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığını belirtti, :



Dr. Serdar Savaş, "Sahip olduğumuz bilgi nasıl bir aşı olduğu. Bu eski teknolojiyle üretilmiş bir aşı türü. Diğer aşılardan oldukça farklı. Bu aşının yan etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Aşının koruyuculuğunun ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. En azından söylenmiyor. Bu konuda yayınlanmış bilimsel bir araştırma yok.

Yani birisi 'biz aşı yaptık' diyor, biz de alıyoruz. Benim aklıma gelen ilk soru şu; Bu aşıyı Çin üretiyor, neden Çin'de uygulamıyor? Adamlar havalimanında 14 bin kişiyi karantinaya aldılar, Pekin'de vaka çıkmıyor ama herkes maskeli dolaşıyor, tedbirler son derece ileri… Çin kendi ürettiği aşıyı madem bu hastalıktan korkuyor, bu kadar ileri tedbirler uyguluyor, icat ettiğin aşıyı kendi halkına uygulamaz mısın? Bir de tabi merak edilen başka bir şey; bu aşıyı Türkiye'den başka kimse neden almıyor? O bir soru işareti."

"Üçüncü faz çalışmaları bitmemiş olan bu aşının, bitmemişten öte yapılmamış olan bu aşının yapılması, halk sağlığı açısından zararlıdır. O nedenle halkımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Şu anda ben halkımıza bu aşı bilimsel olarak ispatlanmadan yaptırmalarını önermiyorum." açıklamalarında bulundu.

ÇİN AŞISI NE KADAR ETKİLİ?

Lancet'in yaptığı değerlendirmede aşının olumsuz reaksiyonlarının hafif olduğu belirtiliyor; en yaygın semptomun enjeksiyon bölgesinde görülen ağrı olduğu ifade ediliyor.

Viral vektörlü aşılar veya DNA veya RNA gibi diğer COVID-19 aşı adaylarıyla karşılaştırıldığında, CoronaVac ile aşılamadan sonra ateş oluşumunun nispeten düşük olduğu kaydediliyor.

Türkiye'de aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi.

En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5), baş ağrısı (yüzde 3,5), kas ağrısı (yüzde 3), ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı.

Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporununda aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

Türkiye, üçüncü faz çalışmaları devam eden Çin menşeli Covid-19 aşısını deneme uygulamalarına katıldı. Bu aşının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.

Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre aşı şu şekilde uygulanıyor:

"Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak."

Covid-19 aşısının arkasındaki iki isim: Türkiye kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Çinli Sinovac Biotech firmasının Covid-19 için geliştirdiği CoronaVac aşısı hali hazırda Çin'de sağlık çalışanları ve yüksek risk grubudakiler için kullanılıyor.

Reuters'ın aktardığına göre CoronaVac aşısının tek dozu Çin'de 200 yuan (yaklaşık 30 ABD Doları) tutuyor. Ancak bu aşının fiyat farklı ülkelere farklı fiyattan satılması da söz konusu olabilir. Zira Çin sağlık otoriteleri ağustos ayında yaptıkları açıklamada 2 doz aşının fiyatının yaklaşık bin yuan (150 dolar) olacağını duyurmuştu.

Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, Sinovac şirketiyle 40 milyon doz alımı için anlaşmaya vardığını ve aşının doz başına Endonezya'da 13.60 dolara mal olacağını bildirdi.

Türkiye ise Çin'den alınacak aşının bedava olacağını açıkladı.

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayından 120 bin doz geçtiğimiz hafta Brezilya'ya ulaştı.

Sao Paulo eyaleti, başarılı olması durumunda 46 milyon dozluk aşı almanın yanı sıra Çinli ilaç şirketiyle aşının üretimi için gerekli teknolojinin Butantan Enstitüsüne aktarılması üzerine anlaştı.

Ülkede, Çin'in geliştirdiği CoronaVac aşı adayı, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile muhalifi Sao Paulo Valisi Doria arasında tartışmalara neden oldu.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) 29 Ekim'de meydana gelen 'ciddi' bir kilinik kaza sonrası Sinovac'ın CoronaVac aşısının klinik deneylerini durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Sinovac ise yayınladığı yazılı açıklamada, "Aşımızın güvenliğine güvenimiz tam" demişti.