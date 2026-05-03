Kozan'da Yönetici Evinin Kapısında Silahlı Saldırıya Kurban Gitti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir şahıs, evinin kapısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 21.00 sularında Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, bir şirkette yönetici olarak çalışan Alican Gündüz'ün ikametine gelen N.K. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, evinin kapısında Gündüz'e tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, apartman önünde park halindeki Gündüz'ün kullandığı şirkete ait aracın dört lastiğinin de kesildiği tespit edildi. Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Gündüz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli N.K. ile diğer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

N.K'nın Gündüz'ün yönetici olarak çalıştığı iş yerinden çıkartılan bir işçi olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
