Çilem Duman 14 dilde şarkı söyleyerek rekor kırdı

Türk Dünyası'nda çok sayıda ülke ve şehirde verdiği konserlerle kalplerde taht kuran Çilem Duman, kendisi hakkında bilinmeyenleri ilk kez anlattı

Çilem Duman sanat insanı, müzik öğretmeni ve uzun yıllar sahnelerde yer almış biri diye biliyoruz. Peki biraz genişletir ve daha yakından sizi tanırsak Çilem Duman kimdir?

Çok küçük yaşlarda müzik eğitimine başladım.

İlk mandolin ve piyano eğitimi aldım.

Sivas doğumluyum. İlköğretimi Sivas'da tamamladıktan sonra İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Flüt bölümünden mezun oldum. Sonrasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Ögretmenliği

Şan Bölümünden dereceyle mezun oldum.

Bu süreçte eğitimime devam ederken ilk tecrübe olarak sahne çalışmalarına da başladım.

Müzik benim için, hayatımın anlamı, büyük tutkum demekti. Profesyonel sahne performanslarımda birçok lisanda eserler yorumlamayı her zaman çok sevdim. Sanırım bu yüzden şu anda birçok lisanda eserler yorumlamaktayım yaklaşık 14 lisanda birçok dünya müziklerine ait konversiyonel geniş bir repertuara sahibim. Ayrıca birçok uluslararası arenada projelerde ülkemi temsil etmekdeyim böyle özel projelerde ülkeme ödüller kazandırıyor olmanın onurunu ve gururunu taşımaktayım. Avrupa birincilikleri, ülke kültürel elçiliklerim ve birçok Türk Birliği özel projelerinde ülkemi temsil ederek bir anlamda müziğimi de dünyaya anlatmaktayım. Albüm projelerimle 2007 yılından beri müzikseverler, dinleyicilerimle buluşuyorum.

Dijital alanlarda her yıl bir şarkı ile yer alıyorsunuz? Bu yıl da çok daha yeni olan "Yaralı Kalbim" adlı eseriniz çıktı bizlere hikayesini biraz anlatır mısınız? Şu an şarkı nasıl gidiyor?

"Yaralı Kalbim" sözü müziği bana ait olan bir eser. Sekiz yıl önce bestelediğim eserim değerli Fotoğraf Sanatçısı ve Yönetmen Ali Eşitmez ve Müzik Direktörü Aranjör Hakan Sarıca tarafından beğenilince pandemi sürecinde olmamıza rağmen şarkıma inandıkları için projeyi hayata geçirmekte yanımda oldular. Şarkı aranjesi değerli aranjör müzisyen Hakan Sarıca imzası taşımakta.

Albüm kapak fotoğrafları Ali Eşitmez'in imzasını taşımakta. Hakan Sarıca Production etiketiyle tüm dijital platformlarda sizlere yeniden sıcacık bir 'merhaba' dedim.

Yaralı Kalbim şarkım klibimin yönetmenliğini yine usta isim Ali Eşitmez yaptı. Şarkım daha çok yeni olmasına rağmen ilk günden itibaren Türkiye'nin ve Avrupa'nın hemen hemen her köşesinde radyolarda dinleyici ile buluşmaya başladı.

Ben de ilk günden itibaren birçok radyoya canlı telefon bağlantısıyla konuk oldum.

Ayrıca "Yaralı Kalbim" şarkım ilk günlerden itibaren YouTube'da ciddi bir izleyici kitlesine ulaştı ve beğeni yorumları beni mutlu etti. Etmeye devam ediyor. Devamında da şarkım tüm canlılara tabii ki emanet.

Pandemi sürecinde sanatçılarımızın sahnelerindeki kısıtlamalar süreci devam ederken, siz bu süreçte neler yaptınız?

Pandemi süreci başlarında dünyadaki gibi bizlerde, hepimiz karantinadaydık.

Bu benim projelerimi üretmeme tabii ki engel olmadı hatta uluslararası arenada iki büyük online proje gerçekleştirdim.

Türk Birliği projesi ile Kazakistan & Azerbaycan ve Türkiye olarak biz birlikte covid-19 ve pandemiyi hangi süreçte olursak olalım biriz, bütünüz diyerek çok özel bir proje olarak müzik klibine imza attık.

Daha sonrasında 12 ülke ile birlikte sanatta sınır yoktur online video klip projesi ile de bizim her zaman pandemi sürecinde de bir arada olduğumuzu tüm dünyaya yürek birliği ile gösterdik. Ayrıca şu an bir çok vokal koçluğu ve eğitimlerine de öğrencilerimle devam etmekteyim. Kendi müzik maceram da yol alırken yeni yeteneklere, genç sanatçı adaylarına yol açmaktan da vazgeçmiyorum.

Sahnelerimiz belki yok ama müzik hiçbir zaman susmaz bu yüzden üretmeye ve müziği var etmeye gücüm yettiğince inşallah devam edeceğim.

14 farklı dilde şarkı seslendiriyorsunuz ayrıca flüt çalıyorsunuz, yetiştirdiğiniz ve özel eğitim verdiğiniz öğrencileriniz var. Öğretmenlik mi, şarkı söylemek mi?

İkiside benim için ayrı ayrı kıymetli. Sonuçta ikisi de müziğe çıkan yolda benim vazgeçemediklerim. Bir yandan şarkılar söylerken ve şarkılarımı dinleyicilerle albümlerim de paylaşırken bir yandan da bilgilerimi müzik birikimimi müziğe emek vermek isteyen gönül veren öğrencilerimle paylaşıp yetiştirmekte beni ayrıca mutlu ediyor.

O yüzden ikisi de vazgeçemediklerimden.

"Yaralı Kalbim" adlı slov eseriniz şu an tüm dijital platformlarda yerini aldı. Neler hissediyorsunuz?

Çok heyecanlıyım her şeyden önce pandemi sürecinde benim için büyük bir hareket ve mutluluk oldu. Yaralı Kalbim şarkısının enerjisi daha bir farklı geliyor bana. Duygularıma tercüman olan bir proje oldu sözlerinin bana ait olduğu bu eserde vefanın sevginin ve aslında hepimizin ihtiyacı olan hassasiyetin altı çiziliyor. Biraz da olsa kalp kırılmaması gerektiğini ihsas eden özel bir şarkım umarım dinleyiciyede aynı duygularla yaklaşır ve benimle şarkımı hissederek dinler. Benim gibi sever ve sahip çıkar.

Açıkçası beklentim budur. Bir kez daha söylemekte fayda var. "Yaralı Kalbim" şarkımız artık beni gönlünde yer edecek ve dinleyecek canlarıma emanet.

Söz ve beste yapıyorsunuz? En çok nelerden etkilenir Çilem Duman?

Hayata dair her şey beni etkiler. Söz ve beste yapmak için. O yüzden ilham perilerinin nerede geleceğini bilmiyorum. Sadece duyguları en güzel şekilde, hem kalemimle hem melodilerim de anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki gerçek hayattan yaşamdan hikayelerden, izlenimlerden, bazen esinlenme durumum her üreten sanatçı gibi benimde oluyor.

Her tarzda şarkı söylüyorsunuz? Farklı projelerin içinde yer alıyorsunuz onlardan bahsedebilir misiniz?

Birçok lisanda eserler yorumladığım için uluslararası arenada, Avrupa'da birçok ülkenin sanatçılarından prodüktörlerinden özel teklifler alarak projeler yapmaktayım.

Önümüzdeki günlerde de gene birçok proje hayata geçecek. Özellikle Türkçe konuşan Cumhuriyetlerin ülkelerinde projeler yapmaya başladım.

Türk zirvelerinde ülkemi temsil etmekteyim.

Yakın tarihte gerçekleşecek olan tüm

Türk ülkelerin liderlerinin katılım sağlayacağı tarihi Türk zirvesinde yayınlanacak olan

Anadolu kadınını özel bir kostümle canlandırdık. Çok farklı hazırlandığımız müzik klip çalışmasında diğer Türk ülkelerinin, sanatçıları ile birlikte hazırladığımız projede ülkemi temsil edeceğim.

Bu arada Türkçemizin, Türk olmanın güzelliğini anlattım. Elimden geldiğince anlatmaya devam edeceğim. Sadece bahsettiğim bu projeler değil uluslararası birçok projede de yer almaya devam ediyorum. Yurt içi ve dışı projeleri beni hem heyecanlandırıyor hem de ülkeme katma değer sağladığımı düşünüyorum.

Yıllardır şarkı söyleyen bir sanatçı ve müzisyen olarak dünyadaki pandemi ile sektör epey yavaşladı deniliyor siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tabii ki dijital dünya daha ön planda olmaya başladı. Pandemi süreci ile birlikte online bir hayata geçtik hepimiz.

Tabii ki sosyal mesafe bir müddet daha hayatımızda var olacaksa bu anlamda dijital dünyayı en iyi şekilde kullanmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Tabii ki eskisi gibi birebir konserlerimizin olduğu kitlelerimizin bizi dinlediği güzel konserlerinde gelmesini istemiyor değilim ama hayat ve sistem bu şekilde işliyorsa biz de üretmeye her anlamda dijital dünyaya da değer vererek devam etmeliyiz. Müzik sektörümüz tabii ki kolay durumda değil, çok zor günler, günlerden geçiriyoruz. Ama bütün dünya ve tüm sektörler için bu geçerli aslında.

"Yıllar Affetmez" ve önceki eserler birbirinden farklı siz her tarz okurum diyenlerden misiniz?

Bir müzisyenin kendi yorumu olması gerektiğine inananlardanım o anlamda farklı tarzlarda eserler yorumlamayı seven bir müzisyenim.

Kendi yorumumla bir hayat verebiliyorsam caz olabilir, Latin olabilir ya da bir arabesk cover proje olabilir. Hepsine yorumumla hayat verebiliyor olsam yorumlayabilir, o eserleri gerçekten okumak isterdim.

Çok pozitifsiniz, bu müziklerinize yansıyor mu? Sizin söz yazarken beste yaparken en çok etkilendiğiniz neler oluyor?

Yaradandan ötürü Yaradılanı sevmeli.

Huzur hayatımın anlatımı diyebilirim.

İzlenimlerimi hem kendi hayatımdan olabilir söz ve beste yaparken, hem de başka insanların hayatından etkilenerek yaptığım eserler olabiliyor. Televizyonda izlediğim herhangi bir durumdan dahi etkilenip bir şarkı, söz ve müzik ortaya çıkabiliyor. Ben de nihayetinde bi insan olduğum için duygu varsa söz, beste her an yapabilirim diyebiliyorum.

Önümüzdeki günlerde sizi hangi projelerin içinde göreceğiz?

Bahsettiğim gibi birçok ulusal ve uluslararası arenadaki projelerde yer alacağım. Ayrıca yeni projeler, yeni single albümler yapmayı düşünüyorum. Bunun yanında da müziğe dair hayatımda her şeyin var olmasını istiyorum.

Benim hayatım şarkılarım ve müziğim. Bendeniz de müzik projeleri ile sizlerle buluşmaya devam edeceğim.

Hayalleriniz var mı? Dizi ve film müzikleri hakkında neler düşünüyorsunuz sizide önümüzdeki günlerde bu alanlarda müziklerinizle görebilecek miyiz?

Hayatımda hayal ettiğim her şeyi çalışarak ve emek vererek elde etmeye devam ediyorum.

Bu anlamda hayallerim benim için gerçekleştirmek için var. Bunun yanında dizi ve film müzikleri hakkında düşüncelerime gelirsek dizi ve film projelerinin özellikle müzikle iç içe çok izleyiciye etki yarattığını düşünmekteyim.

Bu anlamda da kendi şarkılarının müziklerle dizilerde filmlerde yer alması beni oldukça mutlu eder. Umarım bu tarz çalışmalarla da karşınızda olurum diziler ve filmler için müzikler neredeyse yüzde yetmiş bölümünü almakta, her ayrı projenin ekranlarda reyting alması konusu. O yüzden her zaman müzik olacaktır, her yerde dizide, filmde ve dahasında. Banada bir gün nasip olacağını hissediyorum.

