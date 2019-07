Çıktıktan Sonra Dillerden Düşmeyecek Oyun 'Elden Ring' Hakkında 5 Harika Bilgi

FromSoftware'ın George R.R. Martin'in iş birliğiyle birlikte hazırladığı Elden Ring, E3 2019'da yayınlanan bir fragmanla oyuncularla buluşturuldu. Projenin arkasındaki ekip daha önce Dark Souls, Sekiro ve Bloodborne gibi oyunları bizlere getirmişti. Elden Ring'de de Dark Souls'un yaratıcı ismi Hidetaka Miyazaki ve Game of Thrones'un yaratıcı ismi George R.R. Martin el ele vererek yepyeni bir oyuna imza atmayı hedefliyorlar.

Tahmin edebileceğiniz üzere George R.R. Martin oyunun mitolojisini yaratmaktan sorumlu olacak ve kendisinden beklenildiği üzere karanlık bir dünya oluşturacak. Martin'in yaratacağı dünyanın, FromSoftware'ın hali hazırda hazırlamayı sevdiği karanlık dünyalara ne gibi şeyler katacağını düşündükçe heyecanlanmamak elde değil.

Elden Ring ne zaman çıkacak?

Oyunla ilgili açıklanmış bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak Miyazaki, Xbox Wire'a verdiği bir röportajda oyunun bir süredir geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi. FromSoftware, Dark Souls 3 için yayınladıkları son DLC olan The Ringed City için çalışmalar bittikten bir süre sonra sonra Elden Ring'i geliştirmeye başlamış. Bu demek oluyor ki oyun aslında 2017 yılından beri geliştirilme aşamasında. Her ne kadar iki yıl bir oyunun geliştirilmesi için küçümsenecek bir süre olmasa da oyunu ilk kez E3 2019'da yayınlanan fragmanla gördüğümüzü göz önünde bulundurursak, oyunun çıkması için biraz beklememiz gerekeceğini söyleyebiliriz. Hatta belki bir oynanış videosu görmek için bile çok kısa olmayan süreler beklememiz bile gerekebilir. Şimdilik oyunun çıkışıyla ilgili bilinen tek şey, PC, Xbox One ve Playstation 4 platformlarına çıkış yapacağı.

Cevap: Oyunun açıklanmış bir çıkış tarihi yok ancak PC, Xbox One ve Playstation 4 platformlarına çıkacak.

Elden Ring'in dünyası nasıl olacak?

George R.R. Martin'in yapmayı sevdiği ve en iyi yaptığı şeylerden biri içinde karmaşık karakterler olan kapkaranlık, acımasız bir dünya yaratmak olabilir. Elden Ring'in ilk fragmanında gördüğümüz ve anlatıcı tarafından tasvir edilen dünya da tam olarak böyle bir dünya. Anlatıcının dediğine göre yıldızları bile kontrol edebilen, hayat verme gücüne sahip olan bir yüzük var ve ismi tahmin edebileceğiniz üzere Elden Ring. Sonrasında bu yüzük biri ya da bir şey tarafından yok ediliyor ve dünya felakete sürükleniyor. Hatta anlatıcı sözlerini "Gökyüzüne bakın. Yanıyor." şeklinde noktalıyor.

Fragmanda altın renginde, parlak, parçalara ayrılmış bir obje görünüyor. Bu Elden Ring olabilir. Oyunla ilgili cevaplanmamış çok fazla soru var ve fragmanla birlikte bu sorular artıyor. Görünen o ki, George R.R. Martin'in yarattığı mitolojiyle birlikte, Elden Ring oyunu oldukça zengin bir hikâyeye sahip olacak.

Cevap: Oyunun karanlık, acımasız ve fantastik bir dünyası olacak.

Elden Ring bize ne anlatacak?

Miyazaki'nin Xbox Wire ile yapmış olduğu röportajda biraz bilgi kırıntıları bulunuyor. Miyazaki'nin söylediğine göre Elden Ring adındaki materyal, dünyayı dünya yapan gizemli bir konsepte sahip. Bahsi geçen bu Elden Ring parçalanıyor ve bu durumun sonuçları, oyunun hikâyesinin en önemli unsurlarından biri oluyor. Bu arada oyunun hikâyesine büyük bir etkisi olan dünyası, Miyazaki ve George R.R. Martin arasında geçen konuşmalar sonucunda hazırlanmış. Yani iki tarafında oyunun dünyasına büyük katkıları olacak.

Cevap: Net bir cevap yok ancak oyun büyük ihtimalle Elden Ring'in parçalanmasından sonrasını konu alacak.

Elden Ring, RPG türüne neler kazandıracak?

Elden Ring üçüncü şahıs aksiyon rol yapma oyunu olarak tanıtılıyor. Xbox Wire ile yapılmış röportajda, oyunda bulunacak olan rol yapma öğelerine ağırlık verileceği açıklandı. Her ne kadar oyun rol yapma öğelerine odaklanacak olsa da FromSoftware'ın huyu haline gelmiş zor oyun yapma geleneği de devam edecek. Rol yapmayı daha da başarılı hale getirmek için oyunda karakter özelleştirmenin yanı sıra, çok sayıda farklı stillere sahip silahlar ve oynanış tarzları da yer alacak. Böylelikle oyuncular, silah ve büyü kullanarak düşmanlarıyla farklı şekillerde savaşabilecekler. Her oyuncunun kendi tarzına uyan bir strateji belirlemesi gerekecek.

Cevap: Oyunda güçlü bir karakter özelleştirme sistemi ve çok sayıda çeşide sahip silahlar olacak.

Elden Ring'de Dark Souls oyunlarına kıyasla neler farklı?

Öncelikle Elden Ring, geliştiricisinin diğer oyunlarına oranla çok daha büyük bir açık dünyaya sahip olacak. Bu açık dünya, diğer oyunlara göre çok daha özgür bir şekilde keşfedilebilecek. Kısacası oyunun açık dünyası FromSoftware'ın diğer oyunlarıyla arasındaki en büyük fark olacak. Aynı açık dünyanın Dark Souls'a göre çok daha büyük olduğu için yolculuklar sırasında atlar kullanılabilecek. Son olarak Elden Ring'de bir kasaba ya da etkileşime geçilebilen NPC'ler olmayacak. Oyun bunun yerine yıkık dökük bir dünyaya sahip olacak.

Cevap: Oyun çok daha büyük bir açık dünyaya sahip olacak ve oyunda at binilebilecek.

Elden Ring ile ilgili bilinen şeyleri sizlere aktardığımız yazının sonuna geldik. Oyun henüz yeni duyurulduğu için oyunla ilgilli çok fazla bilgi yok ancak şimdilik elimizde olan bilgiler bile oyun için heyecanlanmaya yetiyor. Elden Ring, özellikle Dark Souls'u ve George R.R. Martin'in yarattığı dünyayı sevenler için oldukça heyecan verici olacak. Sizler de oyunla ilgili beklentilerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.