Çiftçilere yüzde 50 hibeli tarım aleti

ÜNYE, ORDU (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından makine ve ekipman desteği konusunda yayımlanan tebliğ kapsamında Ordu'nun Ünye ilçesinde çitçilerin yararlanacağı makine ve ekipman desteği için yüzde 50 hibe desteği toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımda kullanılan 41 tarım makinesi ve ekipmana yüzde 50 hibe desteği sağlandı. Program kapsamında Ünye'de bulunan 85 mahallenin 67 mahallesi program kapsamında yararlanırken, 18 merkez mahalle ise yararlanamayacak.

"Başvurular 17 Aralık'a kadar"

Ünye bazında tüm makine ve ekipmanlarda yüzde 50 hibeli başvurular Aralık ayının 17'sine kadar alınacağını söyleyen Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "2014 yılı itibarıyla tarımsal desteklemeler durmuştu. Biz ziraat odaları olarak gerek genel başkanımız vasıtasıyla gerek tarım bakanlığındaki dostlarla bu yüzde 50 ekipmanların verilmesini çok arzu ediyorduk. Bugün itibarıyla Ünye Ziraat Odamızda toplantımızı yapıyoruz. Ünye bazında tüm makine ve ekipmanlarda yüzde 50 hibeli başvurular Aralık ayının 17'sine kadar alınacak. Ancak kriterleri var. Bu kriterlere uyan çiftçilerimize makine ve ekipmanlar yüzde 50 hibe olarak verilecek. Üretici önce alacak olduğu ekipmanın parasını ödeyecek, yapılan değerlendirmeler sonrasında o yüzde 50 hak edişi kendisine hesabına geri yatıracaklar. Bu hibe kapsamına ise merkez 18 mahalle kapsam dışına bırakıldı. Çünkü bu 18 mahallede tarım işi çok olmadığı için devre dışı bırakıldı. Bunun dışındaki mahallelerimiz ise kapsam içerisine alındı" dedi.

"Genç, bayan ve engelli çiftçilere öncelik tanınacak"

Yapılacak başvurularda iyi ve organik tarım, genç, bayan ve engelli çiftçilere öncelik tanındığını ifade eden Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, "17 Aralık'ta son bulacak olan Kırsal Kalkınma Yatırım Programları desteklenmesi kapsamında tarım ve alet makinelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Zamanımız kısıtlı olması nedeniyle tüm üreticilerimize ulaşmak amacıyla muhtarlarımızla beraber bilgilendirme toplantısı yaptık. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden konunun uzmanı arkadaşlar gelerek bilgilendirmeler yaptılar. Bu konuda ilçemizin daha fazla istifade etmesi anlamında üreticilerimizin mutlaka başvurularını yapmalarını istiyoruz. Bizim Çiftçi Kayıt Sistemimizde 15 bin çiftçimiz var. Ancak illere bölündüğünde belli bir ödenek var. Burada iyi tarım, organik tarım, genç, bayan ve engelli çiftçilerimize önceliği vardır" diye konuştu. - ORDU