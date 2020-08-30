Çiftçi beyaz altından umutlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiftçi beyaz altından umutlu

Milas'ta pamuk tarımı yapan çiftçilere Milas Ziraat Odası (MİZO)'da görevli ziraat mühendisleriyle tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu anlatan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, şuan itibariyle pamuğun genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hasat döneminde beyaz...

Çiftçi beyaz altından umutlu
30.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:31

Milas'ta pamuk tarımı yapan çiftçilere Milas Ziraat Odası (MİZO)'da görevli ziraat mühendisleriyle tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu anlatan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, şuan itibariyle pamuğun genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hasat döneminde beyaz altının çiftçimizin yüzünü güldürmesini bekliyoruz. Hasat döneminde, çiftçilerimizin ihtiyacının karşılanması için ilçe dışından bir pamuk toplama makinesini Milas'a getirmek için girişimde bulunuyoruz." dedi.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, MİZO'da görevli ziraat mühendisleri Yusuf Ören ve Abdullah Öz ile birlikte ilçe pamuk tarımı yapılan tarlalarda incelemelerde bulunarak çiftçileri ziyaret etti. Pamuk ekiminin başından bu yana birçok çiftçiye tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan Ziraat Mühendisleri Ören ve Öz, çiftçileri pamukta verimin artırılması adına tavsiyelerde bulundu.

Tarımsal üretiminde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetinin önemine dikkat çekerek açıklamada bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti alan çiftçilerimizin, bilinçli bir şekilde tarım yaparak verim aldığını görüyoruz. Bu durum pamuk tarımı için de geçerli. Tarla incelemelerimizde, üretim sezonunun başından bu yana ziraat mühendislerimizden hizmet alan çiftçilerimizin pamuğunun durumunun gayet iyi olduğunu gördük" diye konuştu.

"Çiftçi beyaz altından umutlu"

Milas'ta bu yıl 1893 dekarlık alanda 51 çiftçinin pamuk tarımıyla uğraştığını söyleyen Başkan Atıcı, pamuk tarımını geliştirmek için mücadele ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti: "Beyaz altın olarak niteleyebileceğimiz pamuğun ekimi yapılan tarlalarımızda, tarımsal yayın ve danışmanlık hizmeti kapsamında ziraat mühendislerimizle birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Şuanda pamuk tarlalarının durumu gayet iyi Pamuğun gelişimi, çiçeklenmesi, kozaklanması beklediğimiz gibi. Eğer mevsim şartları olumsuz gitmez de pamuk üreticimizin iyi bir ürün alacağını düşünüyorum. Şuan itibariyle Milas'ta kayıtlarımıza göre; 1893 dekarlık alanda pamuk ekimi yapıldı. Çiftçi sayımız ise 51 civarında. Pamuk tarımında verimin yakalanması için sezon başından bu yana çiftçilerimizin yanındayız. Ziraat mühendislerimiz, ekimden tutun bakıma, sulamaya, gübrelemeye, ilaçlamaya varıncaya dek pamuk tarlalarında inceleme yaparak, çiftçilerimizi bilgilendiriyor. Özellikle zararlıyla mücadelede ciddi bir yol kat ettik."

"Pamuk çiftçisi devlet desteği bekliyor"

Pamuk üretimi yapan çiftçilerin devlet tarafından desteklenmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Atıcı, "Tabi pamuk ekim alanına ve çiftçi sayımıza baktığımızda her yıl bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Pamuğun bir zamanlar ana tarımsal ürünlerden olduğu Milas'ta bu durum bizleri üzüyor. Ancak pamuk çiftçilerimizin emeklerinin boşa gitmemesi, pamuk tarımının geliştirilmesi için Milas Ziraat Odası olarak mücadelemiz sürüyor. Amacımız eskiden olduğu gibi pamuk tarımını 50 bin dekara, 2 bin civarında çiftçiye çıkarmak. Bunun için çabalıyoruz. Devletimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, pamuk çiftçisinin yanında olarak pamukçumuza çeşitli prim desteklerinde bulunmasını talep ediyoruz. Pamuk, maliyetleri çıktığımızda desteklendiği takdirde iyi bir kazanç kapısıdır. Milas ovasında pamuk üretimine uygun geniş alanlar ve hali hazırda pamuk tarımını iyi bilen bir çiftçi kitlesi var. Çiftçimizin pamuk üretiminin ve kalitesinin artması, pamuk ithalatı oranımızı düşürerek ülkemize katkı sağlayacaktır." dedi.

"Hasatta da çiftçimizin yanında olacağız"

Her şartta çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Atıcı, sahadaki gözlemler ve çiftçiler gelen talepler üzerine, pamuk hasat döneminde ilçe dışından bir pamuk toplama makinesin getirilmesi için girişim başlattıklarını kaydederek, "Şimdi bir bir buçuk ay sonra pamuk hasat dönemi geliyor. Pamuğun vaktinde hasadının yapılması, çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için önem arz ediyor. Tabi artık eski gibi işçi ile elle pamuk toplanmıyor, makineli toplamaya geçildi. Bu dönemde pamuk toplama ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. İlçemizde sayın Ali Osman Menteşe'nin bir adet pamuk toplama makinesi var ama bir adet daha makine ihtiyacı var. Sahadaki gözlemlerimiz ve çiftçilerimizden gelen talepler üzerine bu günlerde bir girişimimiz var. Komşu Söke ilçesinden en azından 4'lü bir makineyi hasat döneminde Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi ile girişimde bulunarak Milas'a getirirsek, hasatta çiftçilerimizin sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi Ekonomi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Magazin
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı Yaşam
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi 3. Sayfa
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Hakan Balta, Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Hakan Balta, Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı
İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Onur Saylak Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Caner Erkin Eddie Newton Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Ateş İtfaiye Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Çiftçi beyaz altından umutlu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 12:32:42. #1.14#
title