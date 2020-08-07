Çift saatlerin anlamları nelerdir? Saatlerin anlamları, Çift, Ters, Simetri saat anlamları (00:00, 01:01, 02:02 anlamları)
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Çift saatlerin anlamları nelerdir? Saatlerin anlamları, Çift, Ters, Simetri saat anlamları (00:00, 01:01, 02:02 anlamları)

Günlük hayatımızda saatlere onlarca defa bakıyoruz. Peki bu saatlerin anlamları olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi çift saatlerin anlamları, tek saatlerin, simetri ve ters saatlerin anlamları nelerdir tüm versiyonlarını haberimizde yazalım.

Çift saatlerin anlamları nelerdir? Saatlerin anlamları, Çift, Ters, Simetri saat anlamları (00:00, 01:01, 02:02 anlamları)
07.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:02

Çift saatler 00:00, 01:01, 02:02, 03:03 ... şeklinde devam etmektedir. Bu saatlerin hepsinin farklı anlamları mevcuttur. Peki tüm çift saatler nelerdir ve anlamları nedir?

ÇİFT SAATLER HANGİLERİDİR?

Toplamda 24 tane çift saat vardır.

Çift saatler şu şekildedir: 00:00 - 01:01 - 02:02 - 03:03 - 04:04 - 05:05 - 06:06 - 07:07 - 08:08 - 09:09 - 10:10 - 11:11 - 12:12 - 13:13 - 14:14 - 15:15 - 16:16 - 17:17 - 18:18 - 19:19 - 20:20 - 21:21 - 22:22 - 23:23

Bu çift saatlerin her biri farklı bir anlama gelmektedir. Çift saatlerin anlamlarını kısaca sizlere aktaralım.

ÇİFT SAATLERİN ANLAMLARI NELERDİR?

00:00 Saati Anlamı = "Seni şu anda rüyasında görüyor"

01:01 Saati Anlamı = "Seni seviyor"

02:02 Saati Anlamı = "Senden hoşlanıyor"

03:03 Saati Anlamı = "Sana aşık olmaya başlıyor"

04:04 Saati Anlamı = "Seni çok seviyor"

05:05 Saati Anlamı = "Senden nefret ediyor"

06:06 Saati Anlamı = "Herhangi bir teklif için kötü bir gün"

07:07 Saati Anlamı = "Senden çocuk yapmak istiyor"

08:08 Saati Anlamı = "Sana kahvaltı teklif edecek"

09:09 Saati Anlamı = "Seni üzecek bir söz söyleyecek"

10:10 Saati Anlamı = "Senden ayrılmak için fırsat kolluyor"

11:11 Saati Anlamı = "Sana sürpriz bir hediyesi var"

12:12 Saati Anlamı = "Seni ailesine anlatacak"

13:13 Saati Anlamı = "Seninle konuşmaya utanıyor"

14:14 Saati Anlamı = "Evlenme teklifi etmeyi düşünüyor"

15:15 Saati Anlamı = "Seninle kaçmak istiyor"

16:16 Saati Anlamı = "Seni arkadaşlarına anlatıyor"

17:17 Saati Anlamı = "Seninle aynı hayalleri kuruyor"

18:18 Saati Anlamı = "Seni herkesten daha çok seviyor"

19:19 Saati Anlamı = "Elini tutup seni öpmek istiyor"

20:20 Saati Anlamı = "Şu anda başkasıyla yan yana"

21:21 Saati Anlamı = "Seninle ilgili gelecek hayalleri kuruyor"

22:22 Saati Anlamı = "Sana kahve ısmarlayacak"

23:23 Saati Anlamı = "Senin için hayatının ilki ve teki olduğunu düşünüyor"

Çift saatlerin anlamları bu şekildedir. Eğer bir kişi size çift saatin ekran görüntüsünü atıyorsa anlayın ki size mesaj göndermek istiyor. Eğer karşıdaki kişi saatin 11:11 olduğunu ima ediyorsa bilin ki size güzel bir hediyesi var. Bu şekilde tüm çift saatlerin anlamlarına bu yazımızdan bakabilirsiniz. Ek olarak çift saatlerin yanı sıra simetri yani ters saatlerin anlamları da mevcuttur. Şimdi onlara bakalım.

SİMETRİ (TERS) SAATLERİN ANLAMLARI NELERDİR?

01:10 Saati Anlamı nedir = "Seni hiç sevmiyor"

02:20 Saati Anlamı nedir = "Senden hoşlanmıyor"

03:30 Saati Anlamı nedir = "Sana aşık olmayacak"

04:40 Saati Anlamı nedir = "Seni sevdiği söylenemez"

05:50 Saati Anlamı nedir = "Senden hoşlanıyor"

10:01 Saati Anlamı nedir = "Seninle evlenmek istiyor"

11:11 Saati Anlamı nedir = "Sana sürpriz bir hediyesi var"

12:21 Saati Anlamı nedir = "Sevi sevmiyor"

13:31 Saati Anlamı nedir = "Seni umursamıyor"

14:41 Saati Anlamı nedir = "Seninle gelecek planlıyor"

15:51 Saati Anlamı nedir = "Eski sevgilinle barışacaksın"

20:02 Saati Anlamı nedir = "Seninle evlenecek"

21:12 Saati Anlamı nedir = "Hep aklımdasın"

22:22 Saati Anlamı nedir = "Sana kahve ısmarlayacak"

23:32 Saati Anlamı nedir = "Sana aşık"

00:00 Saati Anlamı nedir = "Seni şuanda rüyasında görüyor"

Simetrik yani ters olan saatlerin anlamları da bu şekildedir. Saatlerin yanlarında yazdıklarımız o saatin ne anlama geldiğini belirtir. Saat anlamları sosyal medyada karşınıza çıkabilir. Buradan çift ve simetrik saatlere bakarak manalarını öğrenebilirsiniz.

Böylece çift saatler ne anlama gelir, çift saatler ne anlama geliyor, çift saatlerin anlamlarını tümüyle paylaşmış olduk...

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