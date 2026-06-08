Haberler

Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı

Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin anlaşma sağladığını açıkladığı Hakan Çalhanoğlu için devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin milli yıldızı kadroya katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

  • Yeniden Fenerbahçe başkanı seçilen Aziz Yıldırım, Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için girişimlere başladı.
  • Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunda Inter formasıyla 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
  • Seçimde Aziz Yıldırım'ın rakibi Hakan Safi de seçim sürecinde Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN GİRİŞİM

A Spor'un haberine göre Aziz Yıldırım, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için temas kurdu. Yeni yönetimin, gelecek sezonun kadro planlamasında Hakan Çalhanoğlu'nu önemli isimlerden biri olarak gördüğü belirtildi.

AZİZ YILDIRIM TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Haberde, Aziz Yıldırım'ın milli yıldızı gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla görmek istediği ve transfer için girişimlere başladığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.

HAKAN SAFİ DA AÇIKLAMIŞTI

Başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın rakibi olan Hakan Safi de seçim sürecinde Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. Safi, başkan seçilmesi halinde milli futbolcuyu Fenerbahçe'ye kazandıracağını duyurmuştu.

SEZONU 19 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 30 karşılaşmada görev alan Hakan Çalhanoğlu, takımına 12 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Milli yıldızın geleceğiyle ilgili kararının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı

Hamaney yangına körükle gidiyor! Bu mesaj Trump'ı iyice kızdıracak
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7,8'lik deprem yıktı geçti! 3 ülke için tsunami alarmı verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

FATİH TERİM FENERDE

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdü

İran, sınırımıza yakın noktada düşürdü! Enkazını bölge halkı buldu
Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı

Seçim biter bitmez neden telefona sarıldığı ortaya çıktı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Sahte dolarları ATM'lerden sisteme sokup haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyon: 9 gözaltı

Sahte dolarları ATM'lerden sisteme dahil eden şebekeye operasyon
Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi

Beyrut diye bindiler, kendilerini o ilimizde buldular!

Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek

Otokoç saldırılarının nedeni belli oldu! Kameraya alıp paylaşmışlar
Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler

Kendisine oy vermeyenlere flaş sözler