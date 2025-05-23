Çift Kişilik Oda hangi otelde çekiliyor?

Çift Kişilik Oda hangi otelde çekiliyor?
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Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Peki, Çift Kişilik Oda hangi otelde çekiliyor?

Yaz ekranlarına damga vurmaya hazırlanan "Çift Kişilik Oda"nın sosyal medya afişi yayınlandı. Dizinin başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın birlikte yer aldığı afiş, ikilinin güçlü ekran kimyasını ve hikayeye dair merakı artıran atmosferi yansıtıyor. Renk paleti ve görsel diliyle dikkat çeken afiş, dizinin romantik ve sürükleyici tonuna dair ipuçları veriyor. Peki, Çift Kişilik Oda hangi otelde çekiliyor?

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU NE?

Komedi türündeki "Çift Kişilik Oda"da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil'in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Çift Kişilik Oda hangi otelde çekiliyor?

ÇİFT KİŞİLİK ODA HANGİ OTELDE ÇEKİLİYOR?

Dizide olayların merkezinde yer alan "Lutesya Otel", aslında gerçekte var olmayan, tamamen senaryo gereği oluşturulmuş kurgusal bir oteldir. Bu isim, dizinin atmosferinigüçlendirmek amacıyla yaratılmıştır.

Çift Kişilik Oda hangi otelde çekiliyor?

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda hangi otelde çekiliyor?

Çift Kişilik Oda hangi otelde çekiliyor?

Çift Kişilik Oda hangi otelde çekiliyor?

Çift Kişilik Oda hangi otelde çekiliyor?

Çift Kişilik Oda hangi otelde çekiliyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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