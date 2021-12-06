CİFAL İstanbul Gençlik Merkezi Platformu Açılıyor | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

İSTANBUL (Habermetre) - BAU | Bahçeşehir Üniversitesi EN SAP Giriş BAU Hakkında Üniversite Hakkında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı Rektörün Mesajı Tarihçe Sayılarla Bahçeşehir Vizyon ve Misyon BAU'da Spor Bilgi Edinme Mevzuat Klinik Araştırma Etik Kurulu BAU Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Kalite Güvencesi Sistemi Yönetim Mütevelli Heyeti Akademik Yönetim Yönetim Kurulu Senato Rektörlük Genel Sekreterlik BAU Global Eğitim Ağı (Foto Galeri) Beşiktaş Güney Kampüsü Beşiktaş Kuzey Kampüsü Galata Kampüsü Göztepe Kampüsü Future Kampüs Pera Kampüsü Çatalca Kampüsü BAU Global Washington DC BAU Global Berlin BAU Global Batum BAU Global Kıbrıs Mentora Toronto Mentora College Medya Fotoğraf Galerisi Video Galeri Basın Odası Akademik Okullar Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte ve Bölümler Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konservatuvar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans & Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Lisansüstü Programları Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programları Girişimcilik ve Pazarlama Lisansüstü Programları Hukuk Lisansüstü Programları İletişim Lisansüstü Programları İşletme Lisansüstü Programları Mühendislik Lisansüstü Programları Sağlık Lisansüstü Programları Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları Uluslararası Siyaset Lisansüstü Programları Yönetim Lisansüstü Programları Araştırma Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Uluslararası Akademik İlişkiler Araştırma Aday Öğrenci International Offices International Organization International Organization International Students International Students Erasmus & Exchange Students Erasmus & Exchange Students Öğrenci Haberler Tüm Haberler CİFAL İstanbul Gençlik Merkezi Platformu Açılıyor CIFAL İstanbul Gençlik Merkezi Platformu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNITAR Başkanı Sn. Nikhil Seth'in katılımıyla Bahçeşehir Üniversitesi BAU Güney Kampüs Sahil Meydan'da açılıyor.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda açılan platformda gençler kendi fikirlerini geliştirecek, projelerini oluşturacak ve BM ile ortak işlere imza atacak. Platforma üye gençler BM kuruluşlarında staj, eğitim ve öğretim programlarına başvurmaya teşvik edilecekler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda CIFAL İstanbul Sertifika programlarına katılabilecekler. Platforma tüm BAU lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin üyelik hakkı olacaktır.

IGP beş ana amaca sahiptir. Bu amaçlar: BAU öğrencileri arasında Birleşmiş Milletler sistemi, kurumsal yapısını ve gündemi hakkındaki farkındalık ve sahiplik bilincini geliştirmek, sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında genç farkındalığını geliştirmek, geleceğin ara bulucularını ve karar alıcılarını diğer kültürler ve toplumlar ile empati kurabilen, güvenilir, kredibilite sahibi, güven duygusu oluşturabilen, hakkaniyetli ve anlayışlı olacak becerilini geliştirmek, geleceğin dünya düzeninin elçileri olan gençler arasında uluslararası işbirliği için gerekli olan cesaret, sabır ve dengeli tutumları geliştirmelerine destek vermek, toplum ve gezegen için kalıcı bir barış ve refah tasarlamada zaman anlayışının, uyumluluğun, ısrarcılığın ve yaratıcılığın geliştirilmesine yardımcı olmak şeklinde sıralanır.

BAU, uluslararası öğrenci çeşitliliğiyle Türk üniversiteleri arasında önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olarak IGP'yi bünyesinde barındırabilecek en elverişli ortama sahiptir. CIFAL İstanbul'un mentörlüğünde, BAU'da konumlandırılacak IGP diğer Türk yükseköğretim kurumlarına genişleme ağına öncülük edecektir.

BAU HAKKINDA İDARİ BİRİMLER BAU E-POSTA AKADEMİK TAKVİM İLETİŞİM & ULAŞIM BURSLAR VE ÜCRETLER

© 2020 Bahçeşehir Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.

Program and Design by CETEKNO

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet