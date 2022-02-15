Çiçek aşısını kim buldu? Çiçek aşısı ne zaman bulundu? Çiçek aşısı tarihçesi…

Çiçek hastalığı insanlara çok çabuk bulaşan solunum yolu ile bulaşan insanlara duruma göre öldürücü olabilen tehlikeli bir hastalıktır. Tarihte çiçek hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden binlerce insan bulunmaktadır. Çiçek hastalığının belirtileri neler olduğu ve aynı zamanda çiçek aşısını kimin bulduğu merak ediliyor. Bu tehlikeli hastalık aşı sayesinde kontrol altına alınmıştır. Çiçek aşısı bulunması sonrası dünya genelinde bu hastalık azalma göstermiştir. Çiçek aşısını kim buldu? Çiçek aşısı ne zaman bulundu? Çiçek hastalığı belirtileri nelerdir? Çiçek hastalığı tedavisi nedir?

ÇİÇEK AŞISINI KİM BULDU?

Çiçek aşısını Edward Jenner bulmuştur. Edward Jenner 17 Mayıs 1749 doğumlu olup 26 Ocak 1823 tarihinde vefat etmiştir. Çiçek aşısını bulan İngiliz bir cerrahtır.

Bir köy papazının çocuğu olarak dünyaya gelmiştir, İngiltere'de Gloucestershire'da bir operatörün yanında uzun süre çıraklık yapmış daha sonra tıp öğrenimini geliştirmek için Londra'ya gitmiş ve orada John Hunter'in öğrencisi olmuştur. Hocasının tavsiyesiyle 1775 yılında, o dönemlerdeki en yaygın ve can alan hastalık olan çiçek hastalığı ile ilgili araştırmalara başlamıştır. Araştırmaları sonucu çiçek hastalığına aşı bulan Jenner aynı yıl köyünde baş gösteren çiçek hastalığı salgını karşısında çocuklar üzerinde aşısını denenmiş ve olumlu sonuçlar aldığını ispat etmiştir. Daha sonra 1796'da buluşu ile ilgili ayrıntılı bir rapor yayınlamış ve buluşu gerek Avrupa'da gerek ise Amerika'da ilgiyle karşılanmış ve benimsenmesi de dönemin tıp bilginleri aşıya karşı çıkmışlardır. Elde edilen sonuçların başarısı sebebi ile 1870 yılına gelindiğinde binlerce insan aşılanmıştır. Daha sonraki yıllarda çiçek aşısı İngiltere'nin dışında da yaygınlaşmıştır. Bugün ise tüm dünyada kullanılmaktadır.

ÇİÇEK AŞISI NE ZAMAN BULUNDU?

Edward Jenner çiçek aşısını 1775 yılında, o dönemlerdeki en yaygın ve can alan hastalık olan çiçek hastalığı ile ilgili araştırmalara başlamıştır. Araştırmaları sonucu çiçek hastalığına aşı bulan Jenner aynı yıl köyünde baş gösteren çiçek hastalığı salgını karşısında çocuklar üzerinde aşısını denenmiş ve olumlu sonuçlar aldığını ispat etmiştir. Bu önemli buluş sonrasında dünya genelinde çiçek hastalığı, aşı sayesinde ciddi bir azalma sonucunda kontrol altına alınmıştır.

ÇİÇEK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tarihte dünya genelinde bulaşma oranı oldukça yaygın olan çiçek hastalığı belirtileri nelerdir ve bu belirtiler nasıl tedavi edilir haberimizdedir… Çiçek hastalığı belirtileri şu şekildedir :

Kusma

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Baş dönmesi

Hazımsızlık

İshal

Üşüme

Halsizlik

İştahsızlık

İrinli kabarcıklar

Kaşıntı

ÇİÇEK HASTALIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

Çiçek hastalığı ortaya çıktığı zamanlarda tedavisi henüz bilinmiyordu. Bu hastalık yüzünden tarihte binlerce insanın hayatına mal olmuştur. Tedavisi henüz tam olarak bilinmediği yüzünden insanlar alternatif birçok yola başvurmuştur. Dünyada bazı toplumlar hastalığa karşı direnç kazanmak için birçok farklı yolu denemiştir. Hatta bunlardan biri kırmızı renkli kıyafetler giyilmeye başlanmıştır. Tedavi yöntemleri arasında sık sık duş almak ve istirahat etmek gibi birçok yöntem vardır. Aşı bulunmadan önce hasta basınçlı bir odada izole bir şekilde tedavi görürdü aynı zamanda deri ve göz bakımına oldukça dikkat edilirdi. Hastalığın ilk evresinde hasta ve hasta yakınlarının aşılanması gerekirdi.