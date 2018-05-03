Cıbafı Global Forum 2018

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı ve Turkcell Finansman Genel Müdürü Mehmet Cantekin, Türkiye'deki popülasyonun ciddi bir kısmının bankacılık hizmetlerinden faydalanmaması nedeniyle ciddi bir gelişme potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de ödeme hizmetlerine ilişkin regülasyonların bu alana çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu konudaki regülasyonları düzenleyici otoriteyle görüşüyoruz." dedi.

Cantekin, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Global Forum 2018'in ikinci gününde yaptığı konuşmada Turkcell'in finansal hizmetlere yaptığı katkıları anlattı.

Türkiye'deki popülasyonun ciddi bir kısmının bankacılık hizmetlerinden faydalanmaması nedeniyle burada ciddi bir gelişme potansiyeli bulunduğunu belirten Cantekin, "Türkiye'de ödeme hizmetlerine ilişkin regülasyonların bu alana çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu konudaki regülasyonları düzenleyici otoriteyle görüşüyoruz. Hükümet desteğinden ziyade ödeme hizmetleri kuruluşlarının önünün açacak düzenlemelerle birlikte bu alanda büyüme potansiyeli olacak." ifadelerini kullandı.

Cantekin, Turkcell abonelerinin yüzde 40'ının bankacılık servislerini kullanmayan müşterilerden oluştuğunu vurgulayarak, Turkcell'in finansal servislere başlamasıyla birlikte mikro bazda finansman sağlamak suretiyle tasarruf ve satın alma gücü yetersiz müşterilerine dijital fırsatlar sunduklarını söyledi.

Yüzde 40'lık kesimin tasarruf faaliyetlerinin düşük olması ve değişik nedenlerden dolayı finansal sistemleri kullanmadığını aktaran Cantekin, bu kesimin 4'te 1'inin Turkcell'in finansal hizmetler sunmaya başladıktan sonra finansal hizmetlerden faydalanmayı tercih ettiğini ifade etti.

Cantekin, bu hizmetleri sunarken data kalitesinin önemli olduğuna işaret ederek, sağlıklı bir risk değerlendirmesiyle dijital çağın gerektirdiği her türlü imkanı müşterilerine sağladıklarını anlattı.

"Dijital işletmelerin marjinal maliyetleri neredeyse sıfır"

Malezya ICLIF Liderlik ve Yönetişim Merkezi Direktörü Rajeev Peshawaria da içinde bulunulan "açık kaynak çağı"nda her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve internet sayesinde hemen herkesin anında bilgiye ulaşabildiğini anlattı.

Bir tür "kitle imha silahı" olan cep telefonu sayesinde sokaktaki sıradan vatandaşın insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar "güç" sahibi olduğunu belirten Peshawaria, bu teknoloji sayesinde liderlerin de tamamen göz önünde olduklarını ve her yaptıklarının ortada olduğunu söyledi.

Peshawaria, tüm dünyada, tam zamanlı çalışmadan, serbest çalışmaya (freelance) açık bir kayma olduğuna dikkati çekerek, bu durumun sadece Silikon Vadisi'ne has bir gelişme olmadığını ve halihazırda ABD iş gücünün yüzde 40'ının, Malezya'daki iş gücünün ise yüzde 33'ünün serbest çalışanlardan oluştuğunu söyledi.

Dijital çalışma ortamının ekonomik sonuçlarına da değinen Peshawaria, örnek olarak ABD'nin bir zamanlar otomotiv merkezi konumundaki Detroit eyaleti ile günümüzdeki Silikon Vadisi şirketlerini karşılaştırdı.

Peshawaria, 1990 yılında toplam çalışan sayısı 1,2 milyon olan Detroit'in en büyük üç şirketinin toplam 36 milyar dolarlık piyasa değerine ve 250 milyar dolarlık toplam gelire sahip olduğunu belirterek, 2017 yılında Silikon Vadisi'nin en büyük üç şirketinin ise bu iş gücünün yaklaşık onda biriyle (137 bin çalışanla) 2,03 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştığını ve 365 milyar dolarlık gelir elde ettiğini anlattı.

Bugün 10-15 yıl öncesine göre çok daha az çalışanla çok daha fazla gelir elde edilmesinin sebebinin, dijital işletmelerin marjinal maliyetlerinin neredeyse sıfır olmasına dayandığını vurgulayan Peshawaria, yüksek fiyatlı malların bile marjinal maliyetinin sıfıra doğru gitme eğiliminde olduğunu ifade etti.

"Asıl ihtiyacımız olan sistematik bir değişim"

Hartum Bankası Üst Yöneticisi (CEO) Fadi Al Faqih de Sudan Hükümetinin internet bankacılığı kapsamında girişimleri olduğuna değinerek, bankalar ve iletişim şirketlerinin iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Path Solutions Üst Yöneticisi (CEO) Muhammed Kateeb ise cep telefonlarıyla sunulan hizmetler konusunda, mali bir devrim oluştuğuna işaret ederek, "Bir çok banka çok hızlı bir şekilde yeni teknolojilere uyum sağlıyor ama asıl ihtiyacımız olan sistematik bir değişim." yorumunu yaptı.

Kateeb, blockchain teknolojisindeki tüm değişiklikleri takip ettiklerine dikkati çekerek, "Blockchain İslami bankacılık açısından da iyi bir gelişme çünkü belge transferinde aradan üçüncü kişileri kaldırarak daha güvenli bir hizmet sunuyor." ifadelerini kullandı.