CHP OY KULLANMA 23 MART 2025: CHP ön seçimi nerede, ne zaman ve nasıl oy kullanılacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceği ön seçim, siyasi gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği bu önemli süreç, hem parti üyeleri hem de üye olmayan vatandaşlar için büyük bir merak konusu oldu. "CHP ön seçimi nerede yapılacak?", "CHP ön seçiminde kimler oy kullanabilir?" ve "Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?" gibi sorular, seçmenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, CHP ön seçimi ne zaman, nerede yapılacak? CHP ön seçiminde nasıl oy kullanılacak? İşte, merak edilen detaylar…

CHP ÖN SEÇİMİ NE ZAMAN?

CHP ön seçimi, 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak, akşam 17.00'de sona erecek. Belirtilen saatte sandık başında olan seçmenler kimliklerini ibraz ederek oy kullanabilecek. 17.00'den sonra gelenler ise oy kullanamayacak.

CHP OY KULLANMA 23 MART 2025

CHP ÖN SEÇİMİNDE OY KULLANMA NASIL OLACAK?

Oy kullanmak isteyen vatandaşların, geçerli bir kimlik belgesi ile sandık başına gitmeleri gerekiyor. Parti üyeleri, kendilerine tanımlı sandıkta oy kullanacak. Parti üyesi olmayan seçmenler ise sistem üzerinden belirlenen sandıklarda oylarını kullanabilecek. Oy kullanma işlemi sırasında, aday listeleri üzerinden tercih yapılacak ve oylar gizli oy, açık tasnif esasına göre sayılacaktır.

CHP ön seçimi nerede, ne zaman

CHP ÖN SEÇİMİ NEREDE OLACAK?

CHP ön seçimi, Türkiye genelinde belirlenen sandık merkezlerinde 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Seçmenler, oy kullanacakları yerleri resmi web adresi üzerinden veya CHP Mobil uygulamasından "Nerede Oy Kullanacağım?" bölümünden sorgulayabilecek. Parti üyesi olmayan vatandaşlar ise bulundukları il ya da ilçedeki "Dayanışma Sandıkları"nda oy kullanabilecek.