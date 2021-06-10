CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Türkiye'de Kıbrıs politikası milli davadır"Kılıçdaroğlu KKTC'de

- CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Türkiye'de Kıbrıs politikası milli davadır" Kılıçdaroğlu KKTC'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde, "Bizim üzerimize düşen bir görev varsa yerine getirmeye hazırız.

- CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Türkiye'de Kıbrıs politikası milli davadır"

Kılıçdaroğlu KKTC'de

LEFKOŞA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde, "Bizim üzerimize düşen bir görev varsa yerine getirmeye hazırız. Türkiye'de Kıbrıs politikası milli bir davadır. Siyasi partiler arasında görüş farklılıkları yoktur" dedi.

Kılıçdaroğlu ilk olarak Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarını ziyaret etti. Burada saygı duruşunda bulunularak mezarlara çelenk bırakıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edildi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Kılıçdaroğlu, kabulden ötürü Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

"Gerçekten hür ve bağımsız olmasını arzu ederiz, en büyük arzumuzdur"

Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Türkü için Cumhurbaşkanı Tatar'ın ciddi bir mücadele verdiğini belirterek Cenevre'de yapılan görüşmelere işaret etti ve burada Kıbrıs Türkünün 50 yıldır verdiği mücadelenin bir anlamda farklı bir dille seslendirildiğini ama amacın hep aynı olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, rahmetli Küçük ve Denktaş'ın kabirlerini ziyaret ettiğini, Küçük'ün kabrinde 'Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız yaşamak istiyor' yazdığını hatırlatarak, "Gerçekten hür ve bağımsız olmasını arzu ederiz, en büyük arzumuzdur" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Kıbrıs'ta 50 yıldır verilen mücadelenin sonunda artık KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasını ve tanınmasını, dünyanın saygın ülkelerinden birisi konumuna gelmesini istediklerini, arzularının bu olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, bu çerçevede Kıbrıs Türkünün vereceği her mücadele, çalışma ve görüşmenin son derece değerli olduğunu söyledi.

"Üzerimize düşen görev varsa yerine getirmeye hazırız. Türkiye'de Kıbrıs politikası milli davadır"

Kılıçdaroğlu, "Bizim üzerimize düşen bir görev varsa yerine getirmeye hazırız. Türkiye'de Kıbrıs politikası milli bir davadır. Siyasi partiler arasında görüş farklılıkları yoktur. Hep birlikte KKTC'nin kendi bağımsızlığı, ekonomik gücünü sürekli güçlendiren, yetiştirdiği öğrencilerle kendi adını duyuran güzel bir devlet burası" ifadelerini kullandı.

Tatar'dan Kıbrıs sorunu vurgusu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden ötürü teşekkür ederek karşılıklı ziyaretlerin salgın dolayısıyla geciktiğini kaydetti. Tatar, Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının bir mücadelesi, önemli bir davası olduğunu ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni de yakından ilgilendiren milli bir mesele olduğunu vurguladı. Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, enerji kaynakları, stratejik önemi, Mavi Vatan, hava sahasına bakıldığında fevkalade önemli bir coğrafyada bulunduklarını ifade ederek 1571'den beridir atalarının sürdürdüğü mücadeleyi şimdi de kendilerinin sürdürdüğünü kaydetti.

Önemli olanın Kıbrıs'ın adil bir şekilde yönetiminin, kaynaklarının paylaşılabilmesi olduğunu ifade eden Tatar, 50 yıldır sürdürülen federasyon temelinde bir anlaşmadan netice alınamadığını herkesin bildiğini dile getirdi. Annan Planı zamanında kapsamlı bir çözüm için Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetini ortaya koyup "evet" dediğini, ancak Rum tarafının planı kabul etmediğini, buna rağmen Avrupa Birliği'nin onları ödüllendirip üye aldığını hatırlatan Tatar, Rumların Yunanistan ile birlikte naralar atıp yılların hedefi "Enosisi gerçekleştirdiklerini" söylediklerini Kıbrıs Türk halkı olarak unutmadıklarını kaydetti.

Tatar, ulaşım, ticaret gibi her şeyin serbest olduğu AB'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmasında Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadıkları bir uluslararası kuruluşa Kıbrıs'ın üye olmayacağının açık ve net yazmasına rağmen ve Annan Planında Kıbrıs Türk halkının iyi niyetine rağmen tek taraflı Rum tarafının üye alınmasının dengeleri Kıbrıs Türkünün aleyhine değiştirdiğini kaydetti.

Tatar, bu bakımdan kendisi ve kendisini destekleyen eski genel başkanı olduğu partisi Ulusal Birlik Partisi ile kendilerini destekleyen çevrelerin, Kıbrıs Türk halkının artık egemen olmasına önem verdiğini ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Çünkü terazi artık öyle bir tartmıştır ki bizim tek egemenlik içerisinde AB'de, Türkiye'nin üye olmadığı AB'de bizim varlığımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmemiz mümkün değildir" dedi.

"Türkiye'yi bir bütün olarak görmekteyiz. Fraklı görüşler olabilir ama Kıbrıs milli davadır"

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının o yüzden siyasetinin egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devlet olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bunu da Türkiye'nin desteklemesi lazım. Biz Kıbrıs'tan baktığımızda Türkiye'yi bir bütün olarak görmekteyiz. Farklı görüşler olabilir ama Kıbrıs milli davadır. Milli davada Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm müşterek menfaatimizedir diye düşünmekteyim."

"Artık Kıbrıs'ta iki bağımsız devlet siyasetini birlikte desteklememiz gerekmektedir"

"Bu saatten sonra artık Kıbrıs'ta iki bağımsız devlet siyasetini birlikte desteklememiz gerekmektedir" diyen Tatar, "Bu tarihi bir adımdır, çünkü biz hep şans verdik, federasyon temelinde dünya hukukuna adaletine her türlü iyi niyetle yapılan görüşmeler çerçevesinde Türk tarafı iyi niyetini ortaya koymuştur ama netice alamamıştır. Ne Annan Planında, ne 2017'deki Crans Montana'da" ifadelerini kullandı.

Tatar, "Rumlar da söylüyor, 15 kez müzakere masasına çeşitli planlar öneriler geldi, hemen hemen hepsinde Türk tarafı 'evet' dedi ama Rum tarafı hepsini reddetti. Dolayısıyla karşı taraftaki zihniyet Kıbrıs'ı bizlerle paylaşmak istemiyor. Enosis anlayışı ve zihniyetiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla milli menfaatlerimiz ve ulusal çıkarlarımız örtüşmektedir. Müşterek ve milli davamızda Türkiye'nin arkamızda olması en büyük gücümüzdür" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindeki heyet KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Meclis'e gelişinde Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve bürokratlar tarafından karşılandı.

"Özellikle demokrasi kültürü için varlığınız son derece önemli"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kıbrıs'ın büyümesi ve gelişmesi için özellikle demokrasi kültürünün giderek gelişmesi açısından varlığınız son derece önemlidir" diyerek Sennaroğlu'na kendilerini kabul ettiğinden dolayı teşekkür etti.

Meclis Başkanı Sennaroğlu da Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz" diyerek Türkiye'nin ana muhalefet lideri olarak Kılıçdaroğlu ve heyetini ülkede görmenin çok güzel olduğunu dile getirdi. KKTC ile Türkiye arasındaki bağların çok derin olduğunu dile getiren Sennaroğlu, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu söyleyerek CHP'nin bu konudaki hassasiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk halkının güvenliği söz konusu olduğu zaman Türkiye'deki tüm siyasi partilerin tek vücut ve tek ses olmalarının buradaki Türk halkının en büyük güvencesi olduğunu söyleyen Sennaroğlu, Kılıçdaroğlu ve heyetinin Kıbrıs'ta yapacakları ziyaretlerin verimli geçmesini diledi.

Kılıçdaroğlu KKTC'deki temasları sonrası saat 17.00'de Cumhuriyeti Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyecek ve ardından adadan ayrılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut