CHP'li Öztrak: Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur - Haberler
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CHP'li Öztrak: Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı içindeki aday tartışmalarıyla ilgili, "Hepimizin gönlünden bir aday geçer. Bu doğaldır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı içindeki aday tartışmalarıyla ilgili, "Hepimizin gönlünden bir aday geçer. Bu doğaldır. Ama ittifakın genel başkanlarının bu konuya ilişkin açıklamaları ortadadır. Dolayısıyla bunun üzerine söylenecek başka bir şey yoktur. Bu konuda Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Öztrak, okullarda yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatarak, "Eylül ayı, ailelerimiz için dert ayıdır. Okulların açılmasıyla beraber kıyafet ve kırtasiye harcamaları ailelerin belini büker. Evlatları üniversite kazanan, üniversitede okuyan ailelerimizin yurt sorunu, kira derdi artar. Bir de üstüne mutfaklardaki yangının harareti biner, geçim derdi dayanılmaz olur. Bu yıl fahiş kira artışları milletimizi bezdirmiş. Partimize şikayet telefonları yağıyor" dedi.

'MUTFAKLARDAKİ YANGIN, POLİSİYE TEDBİRLERLE DÜŞMEZ'

Mutfaklarda büyük yangın olduğunu belirten Öztrak, yaz aylarında her şeyin bol olduğunu ancak meyve ve sebze fiyatlarının yüksek olduğuna vurgu yaparak, "Ağustos ayında geçen yıla göre; salatalık yüzde 128, kabak yüzde 87, şeftali yüzde 81, taze fasulye yüzde 68, tavuk eti yüzde 64, ayçiçek yağı yüzde 61, margarin yüzde 54 zam görmüş. Millet biraz daha ucuza ayçiçek yağı almak için, o market senin, bu market benim dolaşıyor. Pazar tezgahlarının, market raflarının yanına yaklaşılmıyor. Millet kışlık konservesini bile yapamaz hale geldi. Merkez Bankasının itibarını kibrinle yerle bir edeceksin, milletin 128 milyar dolarını koltuk sevdana meze edeceksin, çiftçiyi gümrük sopasıyla tarlasına yaklaşamaz hale getireceksin; sonra da enflasyondan fahiş fiyatlardan şikayet edeceksin. Allah aşkına, 20 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Mutfaklardaki yangın, polisiye tedbirlerle düşmez" diye konuştu.

'ANLAŞILAN KENDİSİNE BİR GÖREV VERİLMİŞ'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir gazetecinin 'AK Parti eski milletvekili Resul Tosun'un laikliğin Anayasa'dan çıkarılmasıyla ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna, "Resul bey tecrübeli bir siyasetçidir. Aynı zamanda Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğunu, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini bilir. Ama anlaşılan kendisine bir görev verilmiş. Şu anda milletin gerçek gündemini karartmak üzere başlatılan spekülasyonda ona da bir rol biçilmiş. Bu milletin gerçek gündemi bu tartışılan konular değildir. Bu milletin gerçek gündemi işsizliktir, pahalılıktır, yoksulluktur. Biz bunlara takılmayacağız" diye cevap verdi.

'MİLLET İTTİFAKI İÇİNDE HİÇBİR SORUN YOKTUR'

Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in 'Gönlümüzdeki aday Meral Akşener'dir sözleri ve İYİ Partili Cihan Paçacı'nın Millet İttifakı'yla ilgili söz hatırlatılması üzerine de, "Hepimizin gönlünden bir aday geçer. Bu doğaldır. Ama ittifakın genel başkanlarının bu konuya ilişkin açıklamaları ortadadır. Dolayısıyla bunun üzerine söylenecek başka bir şey yoktur. Bu konuda Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur" dedi.

CHP'li Öztrak: Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur

CHP'li Öztrak: Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur

CHP'li Öztrak: Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur

CHP'li Öztrak: Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur
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