CHP'li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki çocuğun görüntülerini izledikten sonra 'Kanım dondu' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Trabzon'da katıldığı Toplu Açılış Töreni'nde küçük bir çocuğu sahneye alması ve çocuğun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri büyük tartışma yarattı.

"EN İYİ ADAM BURADA, OYUNUZU ONA VERİN"

Erdoğan'ın korumalarına talimat vererek sahneye aldırdığı küçük çocuk "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN KÜÇÜK ÇOCUĞUMUZLA İLGİLİ HABERİ PAYLAŞMAYIN"

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise küçük çocukla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun" dedi.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL: BİR EŞİK AŞILIYOR TÜRKİYE'DE

Yaşanan olayların ardından FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun videoyu ilk izlediğinde "Kanım dondu. Böyle bir şey olur mu?" yorumunda bulunduğunu belirten Özel, "Bir eşik açılıyor Türkiye'de. Bu eşiği edepsizlikle birileri aşmaya çalışabilir, ama Türkiye buna direnecek. Biz bu işin muhatabı olarak yani böyle bir işten biz baktığınızda mağduruz. Küçücük bir çocuk dedesi yaşında birisine olmayacak hakaretler ediyor ve mikrofonu cumhurbaşkanı tutuyor elinde. Tabii burada büyük bir mizansen var. Bununla ilgili bir iki bilgiyi paylaşmak isterim.

"BAKAN SOYLU BU KARDEŞİMİZİN POTANSİYELİNİ BİLİYORDU"

Vatandaşların vicdanına bırakacağımız birkaç noktayı paylaşmak isterim. Birincisi şu; Süleyman Soylu'nun bu küçük kardeşimizin bir süre önce onunla çekilmiş kucağında bir fotoğrafı var. Fotoğraf her yerde var ama siz de vermezsiniz ben de paylaşmadım. Süleyman Soylu bu kardeşimizi, bu kardeşimizin potansiyelini, ağzının laf yaptığını, konuşabileceğini, etrafında konuşulan birtakım siyasi söylemlerden nasıl etkilendiğini biliyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

"BİRİLERİNİN RIZASIYLA OLUYOR O GELME ORAYA"

İkincisi inanılmaz bir güvenlik çemberi var, onları aşıp gelebilmesi kolay değil. Birilerinin rızasıyla oluyor o gelme oraya. Salgının ilk gününden bu güne kadar Cumhurbaşkanının etrafına son 24 saat içinde PCR testi yaptırmamış kimse ne bakan ne milletvekili ne aileden biri giremiyor." dedi.