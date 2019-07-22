CHP'li milletvekili Mürsel Alban kimdir?

Milletvekili Mürsel Alban, CHP Muğla İl Başkanı görevini yürüttüğü dönemde kanser hastası olduğu gerekçesiyle SGK'dan 8 yıl boyunca 71 bin lira haksız kazanç elde ettiği iddia edildi. SGK'nın başlattığı incelemeyle birlikte ise Alban'ın, 90 bin lira ceza ödemesine hükmedildi. Mürsel Alban kaç yaşında?

MÜRSEL ALBAN KİMDİR?

Milletvekili Alban, 1970 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 1985 yılında Muğla'nın Milas ilçesine taşındı ve kısa süre sonra 1989 yılında Muğla merkeze yerleşti. Eğitimine Açık Öğretim Lisesi'nde devam etti, 1993 yılında kendi şirketini kurarak yapı- inşaat sektörüne adım attı.

SHP İLE SİYASİ KARİYERİNE BAŞLADI

Siyasi kariyerine, 1989 yılında SHP Gençlik kollarında başladı. SHP-CHP birleşmesi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları, 2007- 2010 yıllarında İl Yönetim Kurulu ve İl Saymanlığı, 3 dönem İl Başkanlığı, merkez ilçe seçim komitesi başkanlığı görevlerinde yer aldı. 2014 yılında il başkanının istifa etmesi sonucunda 13 ilçe başkanı, 8 ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve 3 milletvekilinin imzaları ile Genel Merkez tarafından Muğla İl Başkanlığı görevine getirildi. 2015 ve 2017'de yapılan İl Kongrelerinde İl Başkanlığı görevine seçildi.

KURULTAY DELEGELİĞİ YAPTI

Mürsel Alban, 2 dönem kurultay delegeliği, 35. olağan kurultayda divan başkan yardımcılığı, 19. olağanüstü kurultayda divan kurulu üyeliği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda iki dönem Grup Başkanı ve Meclis Üyeliği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş Veli, Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında mütevveli heyeti, yönetim, denetim, disiplin kurullarında görev aldı. 25 Nisan 2018 tarihinde İl Başkanlığı görevinden istifa ederek 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili seçildi.

Mürsel Alban, evli ve 3 çocuk babasıdır.