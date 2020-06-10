CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti TBMM'deki oturumda önündeki çekmeceyi protesto amaçlı sert bir şekilde açıp kapatarak ses çıkarmaya çalışan CHP'li Mahmut Tanal tepki çekti.

Meclis'te mahalle bekçileri kanunu görüşülürken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın protesto amacıyla çekmeceyi sert bir şekilde açıp kapattığı anların videosu sosyal medyada tepki çekti.

SERT BİR DİLLE ELEŞTİRİLDİ

Devlet malına zarar verdiği için bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirilen Tanal'ın konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.