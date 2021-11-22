CHP'li belediye başkanları KKTC'de siyasi partiler ile bir araya geldi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyet, KKTC ziyaretinde Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Halkın Partisi (HP) yetkilileri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyükşehir belediye başkanları heyeti, 2 günlük KKTC temaslarına devam ediyor. CHP heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüşmesinin ardından KKTC'li siyasi partiler ile bir araya geldi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü'nün yer aldığı heyet, ayrı ayrı Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Halkın Partisi (HP) yetkilileri ile görüştü.

CHP heyeti ilk olarak DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve bazı Demokrat Parti yetkilileri ile Meclis Mavi Salonu'nda bir araya geldi. Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selam ve sevgilerini getirdiğini belirterek, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu ifade etti. Torun, KKTC'deki 28 belediye ile iş birliği içerisinde neler yapılabileceğini ve ülkeye nasıl katkıda bulunabileceklerini ortaya çıkarmak adına Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini belirterek, yarın yapılacak ziyaretlerin ardından programın tamamlanacağını ancak ileriki günlerde de gelmeye devam edeceklerini kaydetti. "KKTC bizim için çok önemli. Bizim milli davamız. Bu devletin sorunlarının çözülmesi, kazanımlarının artması, uluslararası ölçekte tanınması hepimizi mutlu eder" diyen Torun, halihazırda belediyelerin ortak yürüttüğü projelerin varlığına dikkat çekerek, bu iş birliğinin önemine değindi. KKTC'nin dünya turizminden alacağı payı artırmak adına nasıl katkılar sunabileceklerini bilimsel anlamda ortaya koyan bir turizm çalıştayı da düzenlemek istediklerini söyleyen Torun, bu çalıştayla birlikte birçok sorunun çözümüne de katkı koymayı umduklarını kaydetti.

CHP-TDP görüşmesi

CHP heyeti, DP'nin ardından TDP'li yetkililerle bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, görüşmede Türkiye nüfusunun yüzde 51'inin yaşadığı bölgelerin, turizm beldelerinin de yüzde 90'ının CHP'li belediye başkanları tarafından yönetildiğinin altını çizdi. CHP olarak belediye başkanlarının deneyimlerini, başarılarını KKTC'deki belediyelerle paylaşmak istediklerini ifade eden Torun, belediye sorunlarının çözümüne ve ülkenin tanınmışlığına katkı koymak istediklerini belirtti. Torun, var olan ve kurulacak yeni birlikteliklerinin güzel sonuçlar çıkaracağına inandıklarını aktardı.

CHP-CTP görüşmesi

CHP heyeti, TDP'nin ardından ise CTP ile bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Turfan Erhürman tarafından Meclis Mavi Salon'da yapılan kabulde, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve CTP milletvekilleri Fikri Toros, Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar da hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, 11 büyükşehir belediye başkanının 6'sı ile KKTC'de bulunduklarını ifade ederek, 5 başkanın ise mazeretleri nedeniyle ziyarete katılamadığını kaydetti. KKTC'deki 28 belediyenin bir kısmını dün ziyaret ettiklerini, yarın da ziyaretlerini sürdüreceklerini söyleyen Torun, amaçlarının büyükşehir belediye başkanlarının deneyimlerini KKTC'deki belediye başkanlarıyla paylaşmak ve iş birliği yapmak olduğunu dile getirdi. Torun, KKTC'nin dünyada güçlü bir ülke olarak yer almasının kendilerini çok mutlu edeceğini belirterek, "Biz sorunları çözülmüş, insanı mutlu KKTC için katkıya, desteğe her zaman hazırız" dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman ise, CHP heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Merkezi idarede ciddi bir istikrarsızlık yaşandığını dile getiren Erhürman, bundan dolayı belediyelerin istikrarlı görev sürelerinde pek çok hizmeti kendilerinin götürmek durumunda kaldıklarını söyledi. Özellikle büyükşehir belediyeleriyle kuracakları temasların son derece değerli olduğunu düşündüğünü belirten Erhürman, KKTC'nin turizm ve yükseköğretim ülkesi olduğunu söyledi. KKTC'nin tarım ülkesi ve tarımsal sanayi ülkesi haline gelmesi arzusunu da paylaşan Erhürman, "Bütün bunları Türkiye'de anlatma ihtiyacımız var" dedi.

CHP-YDP görüşmesi

CTP'nin ardından YDP ile bir araya gelen CHP heyeti, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından Cumhuriyet Meclisinde kabul edildi. Pandemi sürecinde CHP'li belediye başkanlarının büyük başarılara imza attığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, KKTC'deki belediyelerle iş birliği yaparak fayda sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.

CHP-HP görüşmesi

CHP heyeti, YDP'nin ardından Meclis Mavi Salon'da HP Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından kabul edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, KKTC'nin daha yaşanılabilir bir ülke olması, sorunlarının çözülmesi, uluslararası arenada tanınması ve kazanımlarının artırılması adına katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

HP Genel Başkanı Özersay ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Meclis çalışmaları nedeniyle heyeti parti binalarında ağırlayamadıklarını kaydetti. Türkiye, Türk halkıyla ve Türkiye'deki siyasi partilerle yakın iş birliği ve diyalog halinde olmayı önemsediklerini ifade eden Özersay, CHP'nin ziyaretini de önemsediklerini dile getirdi. "Halkın partisi, Atatürkçü, laikliği, demokrasiyi ve insan haklarını önemseyen bir siyasi parti" diyen Özersay, CHP'nin siyasi yolculuğunu yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı kardeşlik ilişkisini önemsediklerini vurgulayan Özersay, Türkiye'de yapılacak seçimlerin ve kimin iktidarda olduğunun Türkiye'deki seçmenin meselesi olduğunu kaydetti. "Siyasi partilerin yolculuğu ve seçimler bağlamında da birbirimize karşılıklı olarak saygı temelinde özellikle seçim dönemlerinde bazı hassasiyetlere önem vererek, hareket etmemiz gerektiği aşikar" ifadelerini kullanan Özersay, 2016 yılında kurulan bir siyasi parti olarak 3 yıla yakın hükümette, bir yıldır da muhalefette görev yaptıklarını aktardı.

Merkezi yönetimin hükümetlere olan desteği yanında belediyelere de Türkiye'deki yerel yönetimlerin vereceği desteği önemsediklerini ve hissetmek istediklerini dile getiren Özersay, bazı belediyelerin ikili ilişkilerinde bu desteğin verildiğini söyledi. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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