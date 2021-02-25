CHP'li Bekaroğlu, işverene haklı nedenle derhal fesih hakkı tanıyan maddenin İş Kanunu'ndan çıkartılmasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, pandemi sürecinde insanların, İş Kanunu'nun 25. maddesinin, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" başlıklı 2. fıkrası çerçevesinde işten çıkarıldığını belirterek, bu maddenin tamamen kanundan kaldırılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, pandemi sürecinde insanların, İş Kanunu'nun 25. maddesinin, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" başlıklı 2. fıkrası çerçevesinde işten çıkarıldığını belirterek, bu maddenin tamamen kanundan kaldırılmasını talep etti.

Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin son 1 yılda yaptığı desteğin 53-54 milyar lira olduğunu söyledi.

Dünya çapında yapılan yardımlara bakıldığında, gelişmiş ülkelerde GSMH'nın yüzde 5'ine kadar ulaştığını belirten Bekaroğlu, gelişmekte olan ülkelerde bu oranının yüzde 2,5'larda olduğunu söyledi. Bekaroğlu, Türkiye'de ise yüzde 1'in altında olduğunu ifade ederek, "Bu desteğin hemen hemen tamamı İşsizlik Fonu ve IBAN'dan gelen paralarla yapılmış. Hazineden gelen bir kuruş, büyük bir para yok." diye konuştu.

Bekaroğlu, pandemi sürecinde işçi çıkarma yasağı olduğunu anımsatarak, ancak işverenler arasında bulunan fırsatçıların, İş Kanunu'nun bir maddesini istismar ettiğini ifade etti.

İş Kanunu'nun 25. maddesinin, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" başlıklı 2. fıkrası çerçevesinde insanların işten çıkarıldığını belirten Bekaroğlu, bu maddenin çok problemli olduğunu belirtti.

Maddenin İş Kanunu'ndan çıkarılması gerektiğini, bunun için kanun teklifi verdiklerini dile getiren Bekaroğlu, şöyle dedi:

"Bu maddeyle insanlar işten çıkarıldığı zaman ne ihbar ne kıdem tazminatı ödeniyor ne de işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor bu işçiler. Bu işçiler aileleriyle açlığa mahkum ediliyor. Bu maddeyle, ahlaksızlık, hırsızlık, kötü hallerden işten atılanlar başka yerde de iş bulamıyor, sosyal ölüme mahkum ediliyor. Bunu fırsat bilerek, işten çıkarma yasağının istisnası olarak kullanıldı. Yüzlerce, binlerce işçi işten atıldı. Bir insan pandemiye kadar ahlaksız değil de pandemi döneminde ahlaksız, hırsız mı oldu? Hep beraber mi tacizler yaptılar. Bu pandemi aynı zamanda ahlaksızlığa da mı yol açıyor? Bu insafsızlıktır. Bu insafsızlık bu hükümet döneminde yapıldı, gözünün yaşına bakılmadı. Bu maddenin, bugüne kadar bu haliyle İş Kanunu'nda bulunması büyük bir ayıptır."

Tüm partilerin bir araya gelerek bu maddeye bir çare bulması gerektiğini dile getiren Bekaroğlu, "Bütünüyle çıkarılsın. ILO da bunu yasaklıyor. Defalarca bu maddenin düzeltilmesiyle ilgili ILO tarafından eleştiri gelmiştir. Maddenin en büyük eksikliklerinden biri işçinin savunması alınmadan işverenin beyanıyla atılıyor. Daha sonra 'Mahkemeye ver' deniliyor. Bu mahkeme 2-3 sene devam ediyor; ne yiyip ne içecek. " değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk