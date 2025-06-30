CHP KURULTAY DAVASINDA SON DAKİKA | CHP Kurultay Dava sonucu ne oldu, dava ertelendi mi?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılan dava, hem kamuoyunda hem de siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Parti içindeki dengeleri doğrudan etkileyebilecek nitelikteki bu kritik dava öncesinde tüm gözler Ankara'daki mahkeme sürecine çevrilmiş durumda. Alınacak kararın ne yönde şekilleneceği şimdiden büyük bir merak konusu olurken, duruşmaya dair ayrıntılar kısa sürede gündemin en çok sorgulanan başlıkları arasında yer aldı. Peki, CHP Kurultay Davası sonuçlandı mı, duruşma ertelendi mi? İşte merak edilen gelişmeler…

CHP KURULTAY DAVA SONUCU NE OLDU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma sırasında, mahkeme hakimi, katılma talebinde bulunan Parti Meclisi üyelerinin isimlerini duruşma tutanağına kaydetti.

CHP Kurultay Davası sonucu ne oldu

Davacı tarafı temsil eden Lütfü Savaş'ın avukatı, kurultayın iptal edilmesini ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetiminin geçici olarak görevden alınmasını talep etti. Buna karşılık CHP'nin avukatı, "Amaç sandık koymaktır, sandık konmuştur, sonuç ortaya çıkmıştır; haliyle dava da konusuz kalmıştır" diyerek davanın düşmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme, dosyayla ilgili ara kararını açıkladı. Davanın bir sonraki celsesi 8 Eylül tarihine ertelendi.

Tarafların beyanlarının ardından söz alan Mahkeme Başkanı şu değerlendirmede bulundu:

"Menfaat temini nedeniyle irade fesadı olmuş mu olmamış mı; buna bakacağız. Ceza davasındaki görevsizlik itirazının sonucunu bekleyeceğiz."