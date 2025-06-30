CHP Kurultay Davası saat kaçta, ne zaman? - SON DAKİKA

CHP Kurultay Davası saat kaçta, ne zaman? - SON DAKİKA
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan dava, kamuoyunda ve siyasi kulislerde büyük merak uyandırdı. Parti içi dengeleri etkileyebilecek bu kritik dava öncesi gözler, Ankara'daki mahkeme salonuna çevrildi. Kararın ne yönde olacağı şimdiden tartışma konusu olurken, duruşmanın ayrıntıları ise kısa süre içerisinde en çok araştırılan konu başlıkları arasına girdi. Peki, CHP Kurultay Davası saat kaçta, ne zaman? İşte, detaylar…

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılan dava, hem kamuoyunda hem de siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Parti içi dengeleri etkileyebilecek öneme sahip bu dava öncesinde tüm dikkatler Ankara'daki mahkeme sürecine çevrildi. Verilecek kararın ne yönde şekilleneceği şimdiden tartışma yaratırken, dava süreciyle ilgili gelişmeler arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki, CHP Kurultay Davası ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

CHP KURULTAY DAVASI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan dava, yetkililerden alınan bilgilere göre 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Ankara'da görülecek. Kritik öneme sahip duruşma, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak.

CHP Kurultay Davası saat kaçta, ne zaman? - SON DAKİKACHP Kurultay Davası saat kaçta

Mahkeme sürecinin saat 10.00 civarında başlaması bekleniyor, ancak duruşmanın tam saatine dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Dava kapsamında şu ana kadar herhangi bir karar çıkmadı. Hatırlanacağı üzere, daha önceki celsede mahkeme, ihtiyati tedbir talebini reddetmişti.

Yargı heyeti, CHP'den 4-5 Kasım 2023 tarihinde yürürlükte olan parti tüzüğünü talep etmişti. Bunun yanı sıra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ilgili soruşturmanın güncel durumu hakkında bilgi sunması istenmişti. Bu gelişmelerin ardından dava, 30 Haziran tarihine ertelenmişti.

CHP Kurultay Davası saat kaçta, ne zaman? - SON DAKİKACHP Kurultay Davası ne zaman

Davanın temelinde ise, 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayda usulsüzlük yaşandığı iddiaları yer alıyor. Davacılar, kurultay sürecine "şaibe karıştığını" öne sürerken, bu iddialar doğrultusunda "mutlak butlan" kararı verilmesini talep ediyor.

Gözler şimdi, söz konusu iddiaların yargı önünde nasıl değerlendirileceğinde. CHP kurultay davasında alınacak kararın, parti içi dengeler ve siyasi geleceği açısından önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

Kabus bitiyor! Keneleri avlamak için binlercesini sahaya sürdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Alevlerin sardığı şehirdeki yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Rusya'dan kritik İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Eski takımından Messi'ye soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı

İlk yarıda gol yağdırdılar! Eski takımı Messi'yi fena üzdü
Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı

Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.