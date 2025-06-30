CHP Kurultay Davası saat kaçta, ne zaman? - SON DAKİKA

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılan dava, hem kamuoyunda hem de siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Parti içi dengeleri etkileyebilecek öneme sahip bu dava öncesinde tüm dikkatler Ankara'daki mahkeme sürecine çevrildi. Verilecek kararın ne yönde şekilleneceği şimdiden tartışma yaratırken, dava süreciyle ilgili gelişmeler arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki, CHP Kurultay Davası ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

CHP KURULTAY DAVASI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan dava, yetkililerden alınan bilgilere göre 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Ankara'da görülecek. Kritik öneme sahip duruşma, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak.

CHP Kurultay Davası saat kaçta

Mahkeme sürecinin saat 10.00 civarında başlaması bekleniyor, ancak duruşmanın tam saatine dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Dava kapsamında şu ana kadar herhangi bir karar çıkmadı. Hatırlanacağı üzere, daha önceki celsede mahkeme, ihtiyati tedbir talebini reddetmişti.

Yargı heyeti, CHP'den 4-5 Kasım 2023 tarihinde yürürlükte olan parti tüzüğünü talep etmişti. Bunun yanı sıra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ilgili soruşturmanın güncel durumu hakkında bilgi sunması istenmişti. Bu gelişmelerin ardından dava, 30 Haziran tarihine ertelenmişti.

CHP Kurultay Davası ne zaman

Davanın temelinde ise, 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayda usulsüzlük yaşandığı iddiaları yer alıyor. Davacılar, kurultay sürecine "şaibe karıştığını" öne sürerken, bu iddialar doğrultusunda "mutlak butlan" kararı verilmesini talep ediyor.

Gözler şimdi, söz konusu iddiaların yargı önünde nasıl değerlendirileceğinde. CHP kurultay davasında alınacak kararın, parti içi dengeler ve siyasi geleceği açısından önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.