CHP Kurultay Davası ne zamana ertelendi? - SON DAKİKA

CHP Kurultay Davası ne zamana ertelendi? - SON DAKİKA
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CHP Kurultay Davası'na ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, duruşmanın ne zamana ertelendiği kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, CHP kurultay davası ertelendi mi? CHP kurultay davası ne zamana ertelendi? İşte, detaylar…

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada yaşanan gelişmeler, kamuoyunun gündemindeki sıcaklığını koruyor. Davanın geleceğiyle ilgili sürecin nasıl ilerleyeceği ve bir sonraki duruşmanın ne zaman yapılacağı ise siyaset kulislerinde merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle dava takibini sürdüren vatandaşlar, "CHP Kurultay Davası ertelendi mi, yeni duruşma tarihi ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Peki, CHP kurultay davası hangi tarihe bırakıldı ve mahkeme hangi ara kararları aldı? İşte, duruşma takvimine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

CHP KURULTAY DAVASI ERTELENDİ Mİ?

Son dakika edinilen bilgilere göre CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra ara karar verdi. Dava sürecinin ilerleyebilmesi için, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasındaki görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmedildi.

CHP Kurultay Davası ne zamana ertelendi? - SON DAKİKACHP Kurultay Davası ne zamana ertelendi

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Mahkeme, CHP Kurultay Davası'nın bir sonraki duruşmasının 8 Eylül 2025 tarihinde yapılmasına karar verdi. Tarafların beyanları ve sunulan deliller doğrultusunda duruşma, bu tarihte yeniden değerlendirilecek. Davanın seyrini, ilgili ceza soruşturmasının sonucu da doğrudan etkileyecek.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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