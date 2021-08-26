CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Dün yapılan açıklamayla Mehmetçik, Afganistan'dan çekiliyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Dün yapılan açıklamayla Mehmetçik, Afganistan'dan çekiliyor. Yaptığımız uyarıları dikkate almayanlar, ABD ve İngiltere'nin kendi vatandaşlarına, 'Kabil Havalimanına yaklaşmayın IŞİD saldıracak' istihbaratından sonra herhalde ne demek istediğimizi anladılar." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra Meclisten çıkarılan tezkerenin amacının ortadan kalktığını ve orada bir dakika dahil durulmaması gerektiğini söylediklerini anımsattı.

Türk askerlerinin, artık Taliban'ın egemenliğindeki bir ülkede bulunmasının risklerine işaret ederek, çağrıda bulunduklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Biz bunu söyledikçe Sayın Devlet Bahçeli'den tutun Sayın Mustafa Destici'ye, Recep Tayyip Erdoğan'dan tutun AK Parti'nin bütün sözcülerine kadar Afganistan'da bulunmamızın ne kadar önemli olduğu, 'Oradan asla çekilmeyeceğimiz' söylenip, dünya kadar da hakaret işitmiştik. Dün yapılan açıklamayla Mehmetçik, Afganistan'dan çekiliyor. Bizim yaptığımız uyarıları dikkate almayanlar, ABD ve İngiltere'nin kendi vatandaşlarına, 'Kabil Havalimanına yaklaşmayın IŞİD saldıracak' istihbaratından sonra herhalde ne demek istediğimizi anladılar."

Özel, bu bölgede görev yapan Mehmetçiği, görevleri süresince gösterdikleri çaba ve kahramanlıklardan dolayı tebrik etti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, aşı hakkı tanımlanan herkesin aşı yaptırmasını isteyen Özel, salgından aşıdan başka kurtuluş noktasının olmadığını dile getirdi.

Özel, Sağlık Bakanlığının paylaştığı turkuaz tablonun artık aşılılar ve aşısızlar için ikiye ayrılması gerektiğini vurgulayarak, "Aşıya en önemli teşvik ve aşı karşıtlığıyla en etkin mücadele turkuaz tabloyu iki ayrı renge bölmektir. Turkuaz tabloyu yine yayınlayın ama bir mavi bir kırmızı tabloda yayınlayın. 'Aşı olanlarda ölüm, vaka budur; aşı olmayanlarda budur' deyin." ifadesini kullandı.

Aşılamanın olmadığı geçen yıl 1-25 Ağustos'taki Kovid-19 nedeniyle yaşanan ölümler ile bu yılın aynı dönemine ilişkin rakamları paylaşan Özel, "Sağlık Bakanlığı, maalesef verileri zamanında, etkin, şeffaf bir şekilde paylaşmadığı, bütün bilim insanlarına bu verileri açmadığı için üzerinde düzgün çalışmalar yapılamayıp, doğru çıkarımlarda da bulunulamıyor. Sağlık Bakanlığını bir kez daha ellerindeki bütün verileri geriye dönük olarak paylaşmaya davet ediyoruz." dedi.

Özel, 24 Haziran 2021'de Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), kanun gereğince ölüm ve nedenlerini ilan etmesi gerektiğini ifade ederek, "Bunu her sene yapıyor. Bu sene yapamadı. Yapamama sebebi; Sağlık Bakanlığı, TÜİK'e verilerini kapattı." görüşünü savundu.

Okulların açılacağını anımsatan Özel, eğitimcilerin, öğrencilerle temas eden herkesin bir an önce ve eksiksiz aşılanması gerektiğini belirtti. Özel, "Mutlaka okulların açılması gerektiğini savunuyoruz. Ama tedbirler de alarm seviyesine getirilmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonominin şahlanışa geçtiğini söylediğini ifade eden Özel, "Ekonomi değil ama vatandaşın faturalarını şahlandırdığınız doğru. Faturalar şahlanıyor. Son bir yıl içinde elektriğe 3, benzine 11, motorine 8, LPG oto gaza da 6 kez zam yaptılar." diye konuştu.

-"Türkiye ittifakı"

Millet İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceğine ilişkin bir soruya Özel, şöyle karşılık verdi:

"İttifakın en önemlisi Türkiye ittifakıdır. Bu bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı, kutuplaşmayı, birbirlerini ötekileştirmişliği pompalayan zihniyete karşı Millet İttifakı'nın gelecekteki en büyük hedefi Türkiye ittifakıdır. Bütün Türkiye'yi kucaklayacak, seçim sonrasında artık kimsenin öteki olmadığı, fakirliğe mahkum olmadığı hep birlikte toparlanacağımız Türkiye ittifakını seçimden sonra kuracağız. O seçime kadar Millet İttifakı seçimi kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Genişleme, daralma onlar siyasi partilerin başta liderleri, yetkili kurullarının alacağı kararlar. Benim bilgim dahilinde ne bir daralma ne bir genişleme var. Şu anda sapasağlam ayakta duran bir Millet İttifakı var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay