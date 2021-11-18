CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, " Recep Tayyip Erdoğan'ın susması lazım. Konuştukça Dolar çıkıyor, o karıştıkça dolar çıkıyor." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de her gün yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vatandaşlara "Aşınızı olun" çağrısında bulunan Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşısızların da rakamını açıklaması gerektiğini ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan sorunların devam ettiğini belirten Özel, "Boğaziçi Üniversitesinde 2 Ocak'ta, Melih Bulu'nun atanmasından beri süren kaos, kurumu yıpratma, kurumu hem kamuoyu önünde itibarsızlaştırma hem de içeriden çökertme, ayrıca boğaza nazır tepelere çökme, Katarlılara çöktürme çabası devam ediyor." görüşünü savundu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin, protestolara katılan 12 öğrenci hakkında koruma kararı aldırdığını, bazı öğrencilerin kanunsuz olarak Metris Kapalı Cezaevi'nde bir ayı aşkın süredir tecrit altında bulunduğunu öne süren Özel, bazı öğrenciler için ise yurt dışı yasağı çıkarıldığını anımsattı.

"Bu inat, ülkeye 128 milyar dolar kaybettirdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki faiz oranlarına ilişkin açıklamalarını eleştiren Özel, "Kendi grubundan, yine bu ülkenin başını belaya sokan söylemini tekrar etti. Bu inat, bu ülkeye 128 milyar dolar kaybettirdi, çünkü faiz indirince dolar fırladı." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından dolar kurunun 10,35'ten 10,75'e yükseldiğini vurgulayan Özel, "Türkiye'ye 96 milyar lira gibi devasa bir parayı bir konuşmayla kaybettirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, konuşma yaptığı kürsünün arkasındaki duvara "sus" işareti yapan hemşire fotosu asarak, "Bu resme uyarsa ekonominin kurtuluşu budur. Recep Tayyip Erdoğan'ın susması lazım. Konuştukça dolar çıkıyor, o karıştıkça dolar çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan sussun, hiç olmazsa kötüye gidiş, artık bu abartılı kötüye gidiş durur. Sonra geleceğiz ve bu işi kökünden düzelteceğiz." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Her konuda kararı ben veririm, benden farklı düşünen gider" dediğini savunan Özel, şöyle devam etti:

"(Lütfi Elvan) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanıydı, günahsız. Ekonominin başına getirdi. Eğitimi var. Biliyor ki iyi adımlar atmadan faizi düşüremeyiz. Ona da izin vermiyor. Dün tehdit etti, 'Bizim arkadaşlardan faizi savunan varsa gider' diyor. Yazık, alkış bile yapamadı, tutuldu kaldı. 'İçimizde faizciler var' dedi, meali bu. 'Milletimizi faize ezdirmem ama dövize seve seve ezdiririm' dedi. Ne diyordun geçmişte? 'Bozdurun dolarları, güvenin bu kardeşinize'. Dün Merkez Bankası'na zımni değil açık talimat veriyor, 'Faizi düşürmeyenin kafasını koparırım' diyor. Merkez Bankası'nın bürokratları, uzmanları, politika belirleyicileri bu bağımlılık yüzünden aldıkları eğitimden bağımsızlar, bildiklerinden bağımsız, memleketin faydasını düşünmekten bağımsızlaştılar. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'a bağımlı karar veriyorlar."

Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, doların 114 yen olduğuna dair açıklamasını da eleştirerek, "Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür. 30 yıldır bir Amerikan doları 108 ila 114 yen arasında gider gelir. Dünyanın en istikrarlı parası." ifadesini kullandı.

CHP'nin, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili Türkiye'yi büyükelçilere şikayet ettiği şeklindeki değerlendirmeleri hatırlatan Özel, "Yaptığımıza illa bir niteleme söyleyeceksen diplomatik dilde uyarıyoruz. Halk arasında dersen 'tehdit etti' olur o. 'Türkiye'nin, İstanbul'un, iklimin ve doğanın katline yönelik bir projede, Kanal İstanbul'a para veren parasını alamaz' diyoruz, şimdiden uyarıyoruz. Büyükelçileri uyarıyoruz, 'Türkiye'yi şikayet etti' diyorlar." görüşünü paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Türkiye'nin, dünyanın en kötü doğal gaz anlaşmasını yaptığını ileri sürerek, "Dünyada doğal gazı bizden pahalıya alan yok." dedi.

Erdoğan'ın "Kamu işçilerine ve memurlara verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" dediğini aktaran Özel, Türkiye'de bir işçinin bir saat üzerinden brüt 1,85, net 1,5 dolar aldığını, saatlik ücretin ABD'de 7,5 dolar, İngiltere'de 13 dolar, Almanya'da 11 dolar olduğunu kaydetti.

BOTAŞ, ÇAYKUR ve PTT'nin, Varlık Fonu'na devredildiğini anımsatan Özel, bu kurumların denetimden kaçırıldığını öne sürdü.