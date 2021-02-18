CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti kongrelerini eleştirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne ilişkin, "Gara'da 13 şehidi vereceksiniz, 3 askerimiz de operasyon sırasında şehit olacak, kongrede müzikleri çalacak, kahkahaları atacaksınız. Bu Anadolu insanının geninde, örfünde, töresinde, adetinde yok.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne ilişkin, "Gara'da 13 şehidi vereceksiniz, 3 askerimiz de operasyon sırasında şehit olacak, kongrede müzikleri çalacak, kahkahaları atacaksınız. Bu Anadolu insanının geninde, örfünde, töresinde, adetinde yok. İnanın hep birlikte ayıplıyoruz, utanıyoruz." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk halkının, geçen yıl Mart'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında verdiği kredinin ciddi bir hayal kırıklığına dönüşmek üzere olduğunu savunan Özel, vaka sayılarının gerçek verileri göstermediğini, sürecin doğru planlanmadığını ve sokağa çıkma yasaklarının yeniden devreye girdiğini söyledi.

İktidarın, salgına karşı aşı sürecini de başarısız yönettiğini öne süren Özel, bu konuların siyasi çekişme konusu haline getirmeden tartışılmasını istediklerini ancak uzattıkları elin havada kaldığını belirtti.

Özel, parti olarak virüsün mutasyona uğramasının süreci nasıl etkileyeceği konusunda Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi talep ettiklerini ifade ederek, bugün TBMM Genel Kurulunda buna ilişkin genel görüşme isteyeceklerini, AK Parti ve MHP'nin "evet" demesi halinde gelecek hafta açılmasını öngördükleri genel görüşmenin tarihine ilişkin her türlü planlamayı kabul edeceklerini bildirdi.

İçişleri ve Milli Savunma bakanlarının Gara'daki 13 şehit için Meclis'e bilgi verdiğine işaret eden Özel, Bakan Koca'nın alanında bulunan Kovid-19 nedeniyle her gün çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini, bu nedenle TBMM'yi bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

"Utanıyorsan söyleme, söylediysen utanma"

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmalarından birinde Gara'daki şehitler üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini, daha sonraki konuşmasında ise Gara'da PKK tarafından şehit edilen vatandaşlara ilişkin sorumluluğun devlete ait olduğunu söylediğini belirtti.

Özel, "Prompter'a ne yazıldıysa okunuyor, bazı yazılanlarsa okunmuyor. Fahrettin 'Altunmakas', dünkü küfür, iftira ve hakaretleri makaslamış. Beni sansürlüyor komple. Kendisinden bahsedersem Anadolu Ajansı o kısmı hiç vermiyor. Bakanları, muhalefeti, herkesi sansürlüyor, döndü en son Cumhurbaşkanı'nı sansürlüyor. Prompter'a yazılanlar Cumhurbaşkanlığının sitesine konulamadı. Utanıyorsan söyleme, söylediysen utanma. Sorumluluğunu almayacaksan, orada bulunması sizi rahatsız ediyorsa söylemeyeceksin o zaman." sözlerini sarf etti.

Övünülecek bir şey olduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mal edenlerin, işler kötü gittiğinde gündem değiştirmeye hakkı olmadığını söyleyen Özel, "ülkede kötü giden işlerin tek sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu" öne sürdü.

Özgür Özel, cenaze olduğunda düğünlerin ve kutlamaların iptal edildiğine işaret ederek, "Gara'da 13 şehidi vereceksiniz, 3 askerimiz de operasyon sırasında şehit olacak, Ankara İl Kongresi'nde müzikleri çalacak, kahkahaları atacaksınız. Bu Anadolu insanının geninde, örfünde, töresinde, adetinde yok. İnanın hep birlikte ayıplıyoruz, utanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Baş eğmeyiz, baş veririz." dediğini anımsatan Özel, "Verdiğin baş garibanın, fakirin, yoksulun, güzel insanlarımızın evlatlarının başı. Ama Trump'ın karşısında nasıl baş eğdiğini de hepimiz biliyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de yüzde 90'ı işçinin kumbarasından"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü tarımsal destekleme açıklamalarına ilişkin "Yöntem Goebbels yöntemi, çakma Goebbels, bunu belletmiş, bunun üzerinden çalışıyorlar. Bütün açıklama, gübre desteğini artıracak (Bay Kemal iyi dinle.)" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yöntemi bulunmadığını ancak muhalefetteyken taşerona kadro verebilen, asgari ücrete zam yapabilen ve emekliye ikramiye verebilen tek lider olduğunu savunan Özel, "Tarımda desteklemeyi, bu yeterli değildir, ama artıran tek liderdir Kemal Kılıçdaroğlu... 'Hububat desteğini artırın.' diyor. Yetmez ama bugün 8 liradan 16 liraya çıktıysa bunu Kemal Kılıçdaroğlu gündemde tuttu diye çıkmıştır." dedi.

İktidarın, salgın döneminde verdiği 60 milyar liralık desteğin, 2 milyar lirasını vatandaştan topladığını, 6 milyar lirasını Hazine'den, 52 milyar lirasını ise İşsizlik Sigorta Fonu'ndan karşıladığını belirten Özel, "Bütün dünyada hazineler yardım ediyor, bir tek Türkiye'de yüzde 90'ı işçinin kumbarasından." şeklinde konuştu.

CHP'li Özel, Sayıştay'ın 2019 yılı raporunda, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerine verilen kredi kartlarından 3 milyon lira harcama yapıldığının tespit edildiğini anlatarak, bu konudaki sorusu üzerine bazı yönetim kurulu üyelerinin kendisine harcama yapmadıklarını bildirdiğini, kalan 8 üyeden hala yanıt beklediğini belirtti.

"Soylu, geliyor, kamuoyunu trollüyor, gidiyor"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özel, bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Gara'daki operasyonun bir zafer olduğuna ilişkin Twitter çalışması yaptığını" söyleyerek, "Gara'nın bir destan olması için operasyonun başarılı olması lazım." sözlerini sarf etti.

Gara'daki operasyonun gereken hassasiyet gösterilmeden ve yetkin ekipler kullanılmadan yapıldığı yönünde ciddi eleştiriler bulunduğunu anlatan Özel, bu konudaki açıklamaların kendilerini ve kamuoyunu tatmin etmediğini, operasyonun sorumlusunun "başarısızlığının bedelini ödemesi gerektiğini" savundu.

Özgür Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın "Devlet elbette terör örgütü mensupları arasındaki ikilikleri, ayrışmaları kullanır." sözlerini sarf ettiği hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini işaret ederek, "Onlar İmralı'ya birini yolladılar, hukuksuz bir şekilde, avukat veya aileden değil, mektup aldılar, Anadolu Ajansı'na bunu okuttular. Abdullah Öcalan'dan 'Bütün PKK'lılar teslim olsun.' diye mektup okutsan bu devletin işi. İstanbul seçimlerine karışmak devletin işi mi İsmet Yılmaz? Osman Öcalan'a, 'Kırmızı bültenle arandığını bilmiyorduk.' diyorlar, Erbil'deki evine TRT'nin kamerasını yolluyorlar." ifadelerini kullandı.

Başka bir soru üzerine de Özel, en çok Kovid-19 vakası görülen 5 ilde AK Parti kongrelerinin düzenlenmesinin, katılanlar açısından büyük sağlık tehdidi oluşturduğunu savunarak, "AK Parti kongreleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde salgınla mücadele karşısındaki en büyük tehdit, engeldir." iddiasında bulundu.

Özgür Özel, başka bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, uzay çalışmaları için ayrılan kaynağı eleştirerek, "Uzay yolculuğuna bir yılda ayrılan tutarı güne bölünce 4 milyon lira. Sarayın günlük harcaması 10 milyon lira." şeklinde konuştu.

İktidarın, anketlerde oyunun düşmesi üzerine gündem değiştirmeye çalıştığını iddia eden Özel, seçmenin aç olduğu için bunları dikkate almadığını da ileri sürdü.

CHP'li Özel, başka bir soru üzerine, İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM'deki konuşmasında "Gara'ya giden bir milletvekili bulunduğunu ve sorulursa ismini açıklayacağını" belirttiğini ancak açıklamadığını belirterek, "Süleyman Soylu, geliyor, kamuoyunu trollüyor, gidiyor. Olmaz ki, bir bakanın ciddiyeti olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman