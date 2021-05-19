CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili yarın bir soruşturma önergesi vereceklerini belirterek "Bu bakan için 301 imza lazım. CHP'li bütün milletvekilleri imzalarını attılar.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili yarın bir soruşturma önergesi vereceklerini belirterek "Bu bakan için 301 imza lazım. CHP'li bütün milletvekilleri imzalarını attılar. Yarın götürüyoruz, Mecliste bu bakanla ilgili söylediğim iddiaların, buna inanan vicdanı olan her milletvekili arkadaşımızı bu soruşturma önergesinin altına imza atmaya davet ediyoruz." dedi.

Özkoç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Dün, CHP'nin 3 grup başkanvekili olarak TBMM'de eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili bir araştırma önergesi verdiklerini hatırlatan Özkoç, önergenin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini bildirdi.

Neden böyle bir araştırma önergesine gerek duyduklarıyla ilgili bilgi veren Özkoç, "Yıl 2016, Gümrükler Genel Müdürlüğü özel bürodan gümrük müdürlüklerine bir uyarı yazısı gönderiliyor. Yazıda, 'Kendini Emine Erdoğan'ın yakını olarak tanıtan ve sıfır vergiyle gümrükten mal geçirmeye çalışan Ruhsar Pekcan adlı kişiye dikkat edin.' diyor." şeklinde konuştu.

Pekcan'ın bakan olduktan sonra ilk olarak kendisiyle ilgili herhangi bir menfaat sağladığı zaman ortaya çıkarabilecek bakanlıktaki bütün yetkilileri görevden aldığını savunan Özkoç, "Yani etrafını temizlemiştir kendince. Bunu neden yaptığını soran oldu mu, hayır." diye konuştu.

Pekcan'ın kocasına ait şirketten Bakanlığa dezenfektan satışı ile ilgili iddiaları gündeme getiren Özkoç, şunları kaydetti:

"Tüm bunlardan sonra o makamda oturan kişiyi bir kabine değişikliği adı altında sessizce değiştiriyorsunuz. Şimdi elini kolunu sallayarak milletin arasında dolaşıyor. Siz yolda yürüyen insana 10 bin lira, 5 bin lira ceza kesiyorsunuz. Milletvekili olarak bakanlık görevine getirilse, eskiden olduğu gibi parlamenter sistem olsaydı, bu bakanla ilgili hemen gensoru önergesi verecekti. Şimdi bu bakanın kaderi bir kişinin, Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında. Yarın soruşturma önergesi veriyoruz. 301 imza lazım. CHP'li bütün milletvekilleri imzalarını attılar. Yarın götürüyoruz. Mecliste bu bakanla ilgili gündeme getirilen iddialara inanan, vicdanı olan her milletvekili arkadaşımızı bu soruşturma önergesinin altına imza atmaya davet ediyoruz."

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Engin Özkoç, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in Millet İttifakı adayının desteklenmesi karşılığında HDP'li iki isme bakanlık verilebileceği yönündeki iddialarının hatırlatılması üzerine "Daha bir seçim yok ortada. Yapılan herhangi bir şey yok. Millet İttifakı İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden oluşuyor. Şimdi HDP ne yapar, nereye girer, nasıl girer? Genel başkanları, milletvekilleri var, onlar kendi kararları kendi içlerinde tartışıyorlar. Bizim böyle bir tartışma zaten gündemimizde yok." değerlendirmesinde bulundu.

Engin Özkoç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarına yönelik bir soru üzerine, "Ne bileyim kardeşim, Abdullah Gül hazırlanıyor mudur, hazırlanmıyor mudur? Ali Babacan kendisi mi hazırlanıyordur, hazırlanmıyor mudur, bizi de hiç ilgilendirmiyor. Hazırlanıyorlarsa hazırlanıyorlardır." dedi.

Muharrem İnce'nin dün bu konu hakkında yaptığı yorumlara ilişkin soruya Özkoç, "Daha dün bir bugün iki. Siyasi parti kurdu. 103 siyasi parti var. 103 siyasi partinin her söylediğine laf yetiştirmeye çalışırsak işimiz var demektir. Bizim işimiz gücümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin içine girdiği kaostur." diye konuştu.

HSK'ye üye seçimi ile ilgili yürütülen çalışmaların hangi aşamada olduğu ve iktidar partisiyle bir uzlaşma olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Engin Özkoç, "Bu konuyla ilgili konuşuluyor ve tartışılıyor. Hem AKP hem CHP hem İYİ Parti, 'Şöyle yapalım, böyle yapalım, iki olur, üç olur.' diyorlar. Kendi aralarında bir tartışma yürütüyorlar. Bugün itibarıyla gelinen bir nokta yoktur. HSK'deki seçimlerle ilgili tavrımız çok açık ve net. HSK çok önemli bir kurumdur. Bu kurumun büyük bir kısmını Cumhurbaşkanı ve iktidar atıyor zaten, hiç olmazsa orada namuslu, dürüst, sesini gerçekten mazlumdan ve masumdan yana çıkartacak insanlar çoğunlukta olabilir mi diye her zaman olduğu gibi bir gayret içerisindeyiz ama bugün itibarıyla alınan bir sonuç henüz yoktur." yanıtını verdi.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iki gazeteciyle ilgili iddialarına yönelik bir soru üzerine Özkoç, "Bir insan suçlamalar kanıtlansa dahi çıkıp da yüzünü kızartmadan hala bir şeyler söylemeye çalışıyor, 'Beni tüm makamımdan ayrı tutarak bu suçlamalar karşısında aklayın.' diyemiyorsa o kişiyle ilgili derhal yapılması gereken şey ya o kişiyi görevden almaktır ya da o kişinin görevden ayrılmasıdır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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