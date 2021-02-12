CHP, göçebe toplulukların sorunlarının Meclis'te araştırılmasını istedi

CHP, göçer hayvancılıkla uğraşan göçebe toplulukların sorunlarının belirlenerek çözüme kavuşturulması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, göçer hayvancılık faaliyeti yürüten göçebe toplulukların genel sorunlarının çözüm beklediği belirtildi. Tam göçerlik yapan ailelerin, doğada yalnız başlarına, şehirden çok uzakta yaşadığı, birçok imkandan mahrum olduğu, hayatlarını hayvancılıkla idame ettirdiği vurgulandı.

Göçer hayvancı aşiretlerle görüşülerek yaşadıkları sorunlara yönelik önlemler alınması istenen gerekçede, aksi halde göçer hayvancılık kültürünün yok olacağı savunuldu. Göçer hayvancılığın gelişmesi için topluluğun çabalarına devletin de katılması gerektiği ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Göçebe hayvancılıkla ilgilenen toplumda toprağın kiralanması sorunu, ağır ekonomik ve sosyal yankıları olan bir sorundur. Göçerler, şehir ve köylere uzak mesafede yaylalarda kalmakta ve bu sebeple çocukları eğitim-öğretim ortamından uzak büyümektedir. Göçerlerin yaklaşık yüzde ellisinin okuma - yazma bilmediği, göçerlerin çok acil olmadığı sürece doktora gidemediği, göçer kadınların doğum yapana kadar hiçbir kontrolden geçemediği ifade edilmektedir. Hayvancılığın verimli bir endüstri halinde gelişmesi için devletin göçer hayvancı topluluklar için istikrarlı bir hayvancılık politikası düzenlenmesi gerekirken, hayvan ve hayvan ürünlerinin alışverişlerinde aracılar ortadan kaldırılarak bir hayvan ürünleri kurumu kurulmalıdır. Bu kurum aracılığıyla standart bir fiyat belirlenip ürünler alınmalıdır. "

Önergede, göçer hayvancılıkla uğraşan göçebe toplulukların sorunlarının belirlenmesi ve çözüm oluşturulması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk