CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: "Zeytin Dalı Harekatı) "Bu Operasyon Aslında Gecikmiş Bir...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Bu operasyon aslında gecikmiş bir operasyon, 2014'ten beri buralarda teröristiler yerleşmiş durumda, PYD/PKK-YPG bunlar buradaydı." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için düzenlenen törene katılan budak, ardından Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketler sonrası hasar gören Çalık Camisi ile aynı saldırıda hayatını kaybeden sivillerin ailesini ziyaret etti.

Budak burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok stratejik bir bölgede olduğunu belirterek, sınır güvenliğinin önemine işaret etti.

Sınırın büyük bir bölümünü Suriye ve Irak'ın oluşturduğunu anlatan Budak, şöyle konuştu:

"Bu operasyon aslında gecikmiş bir operasyon, 2014 yılından beri buralarda teröristiler yerleşmiş durumda, PYD/PKK-YPG bunlar buradaydı. Sanırım bir türlü operasyona karar veremediler ve gecikmiş bir operasyon. Şimdi burada Allah ordumuza ve Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Halkımızın başı sağolsun. Sınır güvenliğimiz son derece önemli biz aslında çok stratejik bir bölgede olan ülkeyiz. Aslında bir barış adasıyız. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti. Ülkemizi Ortadoğu'dan ayrıştıran bu ilkelerden asla uzaklaşmamak gerekiyor. Ortadoğu'ya aynı zamanda barış getirmenin yolu da büyük Atatürk'ün söylediği gibi, (Yurtta barış dünyada barış.)"

Budak, bundan sonraki süreçte sınırların tam anlamıyla terör unsurlarından temizlenmesi gerektiğini ancak Afrin kent merkezine girilmesinin hata olacağını savundu.

Afrin'de çok sayıda sivil nüfus yaşadığını, bu yüzden girilmemesi gerektiğini vurgulayan Budak, "Özellikle Afrin'in merkezine girmekte dikkatli olunması gerekiyor hatta girilmemesi gerekiyor. Afrin'de şu anda çok ciddi bir sivil nüfus var. Şehir merkezinde 50 binin üzerinde yaşayan sivil nüfus var. Biz sınırlarımızı koruduktan sonra temizlik hareketini yaptıktan sonra artık bundan ileriye gitmemek gerekiyor. Burada uyarıyoruz, sivil ölümleri ülkemizi batıda, doğuda ve başka ülkelerin karşısında çok zor duruma düşürebilir o yüzden burada son derece dikkatli olalım." değerlendirmesinde bulundu.