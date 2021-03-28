CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "Kanal İstanbul gibi irrasyonel projelerden vazgeçilmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kanal İstanbul projesinin "irrasyonel" olduğunu, bu nedenle projeden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kanal İstanbul projesinin "irrasyonel" olduğunu, bu nedenle projeden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, Kanal İstanbul projesinin imar planlarının onaylanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Kanal İstanbul projesi çevresine kurulacak Yenişehir'in imar planlarının "tüm itirazlara karşın" onaylandığını açıkladığını kaydeden Akın, "İmar planlarının onaylanmasından yalnızca birkaç gün önce yapılan değişiklik projenin rant odaklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Üniversitelerin, teknoparkların ve teknoloji enstitülerinin bulunacağı "teknoloji geliştirme bölgesi" olarak tanımlanan 2,2 milyon metrekare büyüklüğündeki alanın iptal edildiğini savunan Akın, teknoloji bölgesi çıkarılırken bunun büyük bir bölümüne yeni konut alanlarının eklenmesinin, Kanal İstanbul'un betona yatırım projesi olduğunu bir kez daha gösterdiğini iddia etti.

Akın, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kazayla karaya oturan konteyner gemisinin, her iki yakasına yerleşim yerleri planlanan Kanal İstanbul için de uyarı niteliğinde olduğunu kaydetti.

"Projeye İstanbullular karşı çıkmaktadır"

Projenin henüz tek çivi çakılmadan bölgedeki pek çok kamu yatırımının maliyetini de en az ikiye katladığını savunan Akın, şöyle devam etti:

"Yanlış ekonomi politikalarıyla krizin daha da derinleştiği ülkemizde yalnızca bir haftada yüzde 10 fakirleşen vatandaşımızın refahı için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı kamuda israfa son programı kapsamında adımlar atılmalıdır. Bu amaçla başta Kanal İstanbul gibi irrasyonel projelerden vazgeçilmelidir.

Onaylanan 1\100000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu'nda Kanal İstanbul projesinin "Türkiye Cumhuriyeti devletinin projesi" olarak tanımlanmaktadır. Ancak Kanal İstanbul projesine başta İstanbullular olmak üzere, bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler bilimsel olmadığı gerekçesiyle karşı çıkmaktadır."

"İktidar Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açmamalıdır"

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla başlayan tartışmaların ardından bazı çevrelerin Montrö Sözleşmesi'nden çıkılması gerektiğini, buna gerekçe olarak da Kanal İstanbul projesinin gösterildiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Özellikle birkaç gündür ülkemizin kuruluş belgelerinden biri olan Montrö Sözleşmesi'ne yönelik bu çıkışlara iktidar tarafından yanıt verilmemesi manidardır. Projeyle ilgili hazırlanan resmi internet sitesinde, iktidarın 'Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi'ne halel getirmeyecek' açıklaması ortadayken Montrö'den çıkılması konusunda yapılan çağrılarla ilgili gerçek niyeti nedir? İktidar sessiz kalmamalı, bu konuda ülkemizin kuruluş belgesi olan Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açmamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen