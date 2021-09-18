CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel'den hanelerde internet kullanımına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 9 milyon 374 bin hanede sabit internet bağlantısı bulunmadığını ifade etti.

Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de hanelerdeki güncel internet kullanımına ilişkin istatistiki bilgileri paylaştı.

25 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması" verilerine göre, ADSL, kablolu internet, fiber gibi sabit geniş bant bağlantı ile internete erişim sağlayan hanelerin oranının yüzde 50,8'de kaldığını aktaran Adıgüzel, TÜİK'in 2021 yılı verilerinde ise sabit geniş bant ile internet erişimi olmayan hanelerin oranının yüzde 38,1'e düştüğünü belirtti.

Adıgüzel şunları kaydetti:

"Her ne kadar pandeminin etkisiyle evlerdeki sabit geniş bant internet bağlantısında 2020 yılına göre yüzde 10'dan fazla bir artış yaşanmış olduğu görülse de hanelerin yüzde 40'a yakınında sabit internet bağlantısı olmaması, Türkiye'nin halen interneti cepten eve taşıyamadığının göstergesidir.

TÜİK'in 'İstatistiklerle Aile, 2020' yılı verilerine göre, Türkiye'de 24 milyon 604 bin hane mevcut. Buna göre, 9 milyon 374 bin hanede sabit internet bağlantısı bulunmamaktadır. Kaldı ki son verilere göre, Türkiye'de nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranı yüzde 20,4 iken OECD ortalaması yüzde 32,5'tir. "

Onursal Adıgüzel, Türkiye'de bu yıl 1 milyon 968 bin haneye sabit ya da mobil herhangi bir internet giremediğini belirterek bu hanelerin kaçında öğrenci olduğunun resmi olarak açıklanmadığını ama 4 milyonun üzerinde öğrencinin uzaktan eğitim sürecinde buna erişemediğinin bilindiğini ifade etti.