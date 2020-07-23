CHP eski milletvekili Sinan Aygün, 8 yıl önce verdiği sözü tutmak için Ayasofya'nın açılmasını bekliyor! Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, 8 yıl önce verdiği sözü tutmak için Ayasofya'nın açılmasını bekliyor! Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum

CHP eski milletvekili Sinan Aygün 2012 yılında, "Erdoğan, Ayasofya'yı açsın gidip elini öpeceğim, yanında duracağım" ifadelerini kullanmıştı. Aygün sözünü tutmak için Ayasofya'da kılınacak ilk namaza davet bekliyor. Sinan Aygün kimdir? Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya Camii açılış programı nedir? Sinan Aygün Ayasofya için neler dedi?

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, 8 yıl önce verdiği sözü tutmak için Ayasofya'nın açılmasını bekliyor! Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
23.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:35

Ankara Ticaret Odası (ATO) eski başkanı ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için davet beklediğini söyledi. Aygün, "Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür" dedi.

Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için Cumhurbaşkanlığı makamına yazdığı mektupla ilgili konuştu. Aygün, 2004-2005 yılından bu yana ATO Başkanlığı sırasında da Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda çalışmalar yaptığını ve bunu zaman zaman da gündeme getirdiğini söyledi.

SİNAN AYGÜN AYASOFYA İÇİN NELER DEMİŞ?

2011 yılında milletvekili olunca Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdiğini anımsatan Aygün, "Bir cevap gelmedi o zaman. 2012 yılında bir canlı yayındayken muhabir arkadaş, 'Ayasofya'nın açılması konusunda soru önergesi vermiştiniz, bir cevap geldi mi? Niye Tayyip Erdoğan'a çağrı yapıyorsunuz? Ayasofya'yı Tayyip Erdoğan mı kapattı ki o açsın?' diye sordu. 'Ayasofya Atatürk zamanında müze oldu; ama şu anda güçlü bir hükümet ve iktidar var, istiyorsa burayı açabilir' dedim. Televizyondaki psikolojinin etkisiyle 'açsın burayı gidip elini öpeceğim, açılışta da yanında duracağım' dedim" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA DAVET BEKLİYORUM"

Aygün, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından sonra Twitter'da kendisiyle ilgili 'Ayasofya açıldı ne yapacaksın, sözünde duracak mısın?' gibi 1000'e yakın tweet atıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:"Bende bundan etkilendim. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanına bunu anlatan mektup yazdım. Orası normal açılmış olsaydı Cuma günü kendim gidecektim. Ama gördüm ki bir kısıtlama var. Bu pandemiden dolayı sadece davetliler gidecek. O yüzden 'Davetiye gelirse giderim' dedim, hem o tweetlere karşı 'bakın ben görevimi yaptım' diye. Ama bana hala cevap gelmedi. Geç mi? Hayır geç değil. Eğer bana telefonda bile davet gelmiş olsa yarın sabah 07.00'de yola çıkarım İstanbul'da olurum. Cuma namazını eda ederiz. Şu anda davet bekliyorum.

"AYASOFYA İÇİN ERDOĞAN'IN ELİ ÖPÜLÜR"

"Ayasofya'ya gitmekten cuma namazı kılmaktan Tayyip Bey ile orada gözükmekten bu anlamda hiçbir yanlış olacağını düşünmüyorum. İyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Ayasofya'nın açılması benim idealimdi. Ülkenin Cumhurbaşkanı, elini öperim niye öpmeyeyim. Benden de 5 yaş büyük. Ama kendisi öptürür mü onu bilmem. Benden küçük de olmuş olsaydı Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür."

AYASOFYA CAMİ OLDU MU? AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞ PROGRAMI

Ayasofya 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınacak cuma namazı ile kesin olarak ibadete açılacaktır. Son hazırlıkları devam eden açılış programı saat 10 itibari ile başlayacak.

SİNAN AYGÜN KİMDİR?

10 Mart 1959 Kelkit Gümüşhane doğumlu, Türk iş adamı ve siyasetçidir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Aygün, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. Daha sonra ticarete atılan Aygün, hâlen inşaat müteahhitliği ve inşaat malzemeleri ticareti yapmaktadır.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye genel seçimleri sonucunda CHP Ankara milletvekili seçilerek meclise girmiştir.

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, 8 yıl önce verdiği sözü tutmak için Ayasofya'nın açılmasını bekliyor! Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum

Siyasi yaşamı

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ankara 2. Bölge 3. sıra adayı oldu ve seçimleri kazanarak TBMM'ye girdi.

Türkiye-Peru Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.

İlgili Haberler

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
PTT, Ayasofya Camii açılışına özel pul tedavüle sunuyor
PTT, Ayasofya Camii açılışına özel pul tedavüle sunuyor
Enis Berberoğlu hakkında karar verildi. AYM bireysel başvurunun görüşülmesi erteledi
Enis Berberoğlu hakkında karar verildi. AYM bireysel başvurunun görüşülmesi erteledi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderildi!
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderildi!

Manşet

Haberler

Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis 3. Sayfa
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti 3. Sayfa
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var Spor
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı
Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı
Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı
Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Beren Saat Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: CHP eski milletvekili Sinan Aygün, 8 yıl önce verdiği sözü tutmak için Ayasofya'nın açılmasını bekliyor! Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 15:36:54. #1.15#
title