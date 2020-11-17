CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz

İnfaz yasası kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı bir mektupla Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. CHP'den çok sayıda ismin tepki gösterdiği mektuba CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Cumhuriyet Halk Partisi kabadayılara pabuç bırakacak bir parti değildir" dedi.

İnfaz düzenlemesiyle 16 Nisan'da cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabı üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli bir mektup paylaştı. Çakıcı mektupta Kılıçdaroğlu'nu "Akıllı ol" diye tehdit etti. CHP'den de Çakıcı'nın bu mektubuna sert tepkiler geldi.

"ÜLKEYİ MAFYA DÜZENİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden "suç örgütünün başı" hakkında Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. Bugüne dek, baskılardan da, saldırılardan da tehditlerden de korkmadık. Bundan böyle de korkmayacağız, yılmayacağız. Bu ülkeyi mafya düzenine teslim etmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET SAVCILARI GEREĞİNİ YAPMALIDIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütü lideri, Çakıcı denen hapishane kaçkını, Genel Başkanımızı tehdit etmiş" diyerek şunları söyledi: "Bu çirkin ve hadsiz mektubun muhatabı Kılıçdaroğlu değildir. O adamla(!) ilgili Cumhuriyet Savcıları mutlaka gereğini yapmalıdır."

"KABADAYILARA PAPUÇ BIRAKACAK PARTİ DEĞİLİZ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine tepki gösterdi.

Altay şöyle konuştu: "Türk siyasetinde bir ilk yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın bugün yaptığı konuşmada Sayın Erdoğan ve onu destekleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren konuşmasından sonra adı yeraltı dünyası suç örgütü yönetmekle anılan bir zat, kamuoyuna açık bir adi mektupla Sayın Genel Başkanımızı ölümle tehdit etmiş ve çok ağır hakarette bulunmuştur. Aynı mektupta Sayın Erdoğan ve Bahçeli'ye de övgüler düzmüştür. Türk siyaseti böyle bir tabloyu yaşamadı. Siyasetçiler münakaşa eder ama siyasi parti genel başkanlarının bu tartışmalarına suç örgütü liderlerinin taraf olması kamuoyuna açık bir mektupla adice ve çok ağır tehdit etmesi ve aynı mektubun içinde her iki sayın genel başkana methiyeler dizmesi ben eminim ki Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın tasvip edeceği bir durum değildir. Herkesin bilmesini isterim ki CHP, kabadayılara pabuç bırakacak parti değildir."