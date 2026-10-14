Taksim'de fırtına Türk bayrağını yere düşürdü! Çevik kuvvet polisi yerden kaldırdı

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İstanbul'da etkisini artıran sağanak ve fırtına kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında Taksim Meydanı'nda bulunan Türk bayrağı, sağanak ve fırtına nedeniyle yere düştü.

ÇEVİK KUVVET POLİSİ YERDEN KALDIRDI

Durumu fark eden çevik kuvvet polisi, bayrağı yerden alarak kaldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı