Taksim'de fırtına Türk bayrağını yere düşürdü! Çevik kuvvet polisi yerden kaldırdı

Taksim'de fırtına Türk bayrağını yere düşürdü! Çevik kuvvet polisi yerden kaldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına, Taksim Meydanı'ndaki Türk bayrağını yere düşürdü. Durumu fark eden çevik kuvvet polisi bayrağı yerden alarak kaldırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da etkisini artıran sağanak ve fırtına kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında Taksim Meydanı'nda bulunan Türk bayrağı, sağanak ve fırtına nedeniyle yere düştü.
ÇEVİK KUVVET POLİSİ YERDEN KALDIRDI
Durumu fark eden çevik kuvvet polisi, bayrağı yerden alarak kaldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
İlgili Haberler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı